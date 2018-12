Thử độ an toàn của ôtô sau 10 năm sử dụng

Hãng nghiên cứu phi lợi nhuận Villaagarnas Riksforbund của Thụy Điển và một công ty bảo hiểm đã thử nghiệm độ an toàn của những xe được sản xuất cách đây khoảng 10 năm là Volkswagen Golf đời 2004-2008 và Mazda6 đời 2003-2008. Hai mẫu xe thử nghiệm đều xuất hiện gỉ sét ở phần vỏ. Bài thử là va chạm trước và bên sườn xe theo chuẩn Euro NCAP tại phòng thí nghiệm Thathcam, Anh.

Thử an toàn Mazda6

Golf và Mazda6 được lựa chọn vì đại diện cho hai phân khúc khác nhau và phổ biến tại châu Âu. Do đây là xe cũ, nên các thử nghiệm áp dụng không quá nghiêm ngặt, nhưng vẫn đảm bảo đúng tiêu chuẩn Euro NCAP ở thời điểm xe sản xuất.

Kết quả thử nghiệm cho thấy cả 2 xe đều nhận điểm số thấp hơn về độ an toàn so với khi còn mới. “Trong bài thử va chạm phía trước, Mazda 6 đã biến dạng, ghế ngồi xê dịch khiến đầu người lái đập vào trụ B (nối giữa 2 cửa) và bị thương”, đại điện đơn vị tổ chức cho biết.

Ở thử nghiệm va chạm phía trước, hình nhân đã đập mặt vào túi khí bung ra từ vô-lăng, sau đó đập ngược đầu trở lại trụ B. Theo chuẩn Euro NCAP, chiếc xe không đạt độ an toàn.

Thử an toàn Volkswagen Golf

Theo giải thích của đơn vị tổ chức, đối với dòng xe Mazda6, người dùng có nguy cơ cao hơn 20% thiệt mạng khi gặp tai nạn, bởi xe đã cũ. Mazda 6 giảm từ mức độ an toàn 4 sao (26 điểm) xuống còn 3 sao (18 điểm), theo thang an toàn 5 sao. Trong khi đó, Volkswagen Golf cũng chịu ảnh hưởng khi thử nghiệm các va chạm trên, mức độ giảm điểm từ 33 điểm xuống còn 32 điểm.

Nhóm nghiên cứu kết luận đây chỉ là thử nghiệm trên một xe đơn lẻ, mức độ gỉ sét có thể khác nhau theo điều kiện cụ thể. Do đó, chiếc xe thử nghiệm không hoàn toàn đại diện cho các dòng xe khác. Nhưng chắc chắn, yếu tố gỉ sét và thời gian sẽ ảnh hưởng đến độ an toàn của xe so với khi mới xuất xưởng.

Phương Linh