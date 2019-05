Thông báo 'đi vệ sinh tự do' tại trạm xăng ở An Giang gây sốt

Nhiều người cảm thấy chủ trạm xăng dầu rất phóng khoáng khi để người đi đường tự do đi vệ sinh mà không cần phải mua nhiên liệu.

Ảnh: Nguyễn Tuấn An

Hình ảnh chụp bảng thông báo tại một trạm xăng ở xã An Hoà, huyện Châu Thành, An Giang khi đăng tải trên một diễn đàn lớn về xe cộ hôm 13/2 nhận được hơn 3,2 nghìn lượt "like" và các phản ứng tích cực.

"Nhà vệ sinh nam - nữ. Đi tự do, không cần phải hỏi. Khỏi mua xăng, dầu. Chạy xe vô luôn. Có phòng ưu tiên cho người già và người tàn tật. Quý khách thông cảm, miễn phí tất cả", bảng thông báo viết.

Hầu hết các bình luận cho rằng đây là một hành động đẹp, bởi nhiều trạm xăng không được chăm chút cẩn thận cho khu vệ sinh, hoặc nếu có ai sử dụng mà không đổ xăng thì nhân viên tỏ ra khó chịu. Có người còn tiết lộ, nhiều nơi khoá cửa, đổ xăng mới mở.

Tuy vậy, cũng có luồng ý kiến cho rằng chuyện này là bình thường, không cần thiết. Bởi lẽ, giống như quy định khi làm trạm dừng nghỉ trên cao tốc, nếu muốn xây trạm xăng, chủ đầu tư phải có cả vệ sinh công cộng. Tài xế có thể đi vệ sinh ở bất cứ cây xăng nào mà không cần nạp nhiên liệu.

Dù nhận ý kiến trái chiều, việc đặt bảng thông báo như thế này cho thấy thiện chí của chủ trạm xăng, đồng thời cũng là một cách gây thiện cảm, thu hút khách hàng.

Minh Hy