Thiếu xe nhập khẩu, ôtô bán chậm hơn 2017

Theo Hiệp hội các doanh nghiệp sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số toàn thị trường tháng 5 đạt 23.065 xe, gồm 15.397 xe con, 6.890 xe thương mại và 778 xe chuyên dụng. So với tháng trước, doanh số xe con tăng 13%, trong khi xe thương mại và chuyên dụng đều giảm lần lượt 8% và 36%. Sự tăng trưởng của phân khúc xe con đã kéo toàn thị trường tăng trưởng 9% so với tháng 4 và giảm không đáng kể so với tháng 5/2017.

Tổng doanh số bán hàng từ đầu năm đến hết tháng 5 đạt 103.741 xe, trong đó xe lắp ráp 87.426 chiếc và xe nhập khẩu 16.320 chiếc. Xe lắp ráp tăng 10% nhưng xe nhập giảm tới 50% so với cùng kỳ 2017, kéo cả thị trường giảm 6%. Xe con đạt doanh số 68.835 chiếc, tăng trưởng khoảng 6%. Hầu hết các sản phẩm nhập khẩu bán chạy như xe SUV, bán tải được xếp vào xe thương mại.

Xe lắp ráp tại nhà máy Mazda. Ảnh: Đức Huy.

Kể từ đầu năm, các thương hiệu kinh doanh xe lắp ráp trong nước đạt kết quả khả quan. Trong tháng 5, doanh số xe lắp ráp đạt 19.467 chiếc, tăng trưởng khoảng 10% so với tháng trước. Tổng doanh số xe lắp ráp tính hết tháng 5 đạt 87.426 xe, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều dòng xe có sự tăng trưởng tốt trong năm nay như Honda City, Mazda CX-5, Toyota Vios giúp xe lắp ráp khởi sắc. Toyota Vios doanh số tăng trưởng gần 50%, là dòng xe bán tốt nhất thị trường, Mazda CX-5 tăng trưởng 71% và Honda City đạt mức tăng khoảng 62%. Ngoài ra, nhiều dòng xe lắp ráp khác cũng đạt những mức tăng cao về doanh số trong năm nay.

Trong khi đó, nắm bắt chính sách thuế nhập khẩu ASEAN giảm về 0%, nhiều doanh nghiệp đã chuyển bớt xe lắp ráp sang nhập khẩu, nhằm tối ưu hoá bài toán kinh tế. Tuy nhiên, Nghị định 116 với quy định mới về việc kinh doanh xe nhập khẩu có hiệu lực từ đầu năm, khiến những tính toán trên gặp trở ngại, do không nhập được ôtô về bán.

Doanh số xe nhập khẩu trong tháng 5 đạt 3.598 xe, tăng trưởng nhẹ so với tháng trước. Tính từ đầu năm đến nay, doanh số xe nhập khẩu đạt 16.320 xe, giảm gần một nửa so với cùng kỳ 2017. Tính đến hết tháng 5, mới chỉ một số doanh nghiệp nhập được xe về bán ra thị trường như Honda hay Chevrolet, với các dòng xe nhập khẩu Thái Lan.

Về thị phần, Trường Hải đứng đầu về thị phần, khi kinh doanh cùng lúc nhiều thương hiệu xe con và xe thương mại, chiếm 41,9%. Toyota đứng thứ 2 chiếm 21,2 %. Toyota Vios, Innova vẫn đóng góp nhiều doanh số cho liên doanh Nhật Bản, trong khi mảng xe nhập khẩu gần như tê liệt kể từ đầu năm. Honda Việt Nam đứng thứ 3, chiếm 8,8 % thị phần. Ford chiếm 8,1% với sự tăng trưởng tốt của một số dòng xe lắp ra, trong khi xe nhập khẩu cũng gặp khó khăn.

Gần nửa năm 2018 đã trôi qua, tác động của quy định mới với việc kinh doanh, bảo hành ôtô khiến thị trường có những biến động nhất định. Xe nhập khẩu giảm mạnh, trong khi trên lý thuyết lượng xe này sẽ tăng do được ưu đãi thuế đối với một số nước ASEAN. Nhưng đó cũng là một trong những yếu tố giúp xe lắp ráp tăng trưởng.

Ở mảng xe sang, Mercedes nhờ kinh doanh cả nhập khẩu và lắp ráp trong nước, nên không ảnh hưởng nặng trong bối cảnh các thương hiệu khác khó nhập xe về bán. Tháng 5, hãng xe Đức bán tổng cộng 414 xe, tăng trưởng nhẹ so với năm cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, đối thủ Lexus vẫn không có xe nào.

Ngọc Tuấn