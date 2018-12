Thêm xe nhập khẩu ASEAN về Việt Nam, giá vẫn chưa rẻ

Thời gian gần đây, số lượng xe nhập khẩu xuất xứ Indonesia đã về đều đặn hơn so với tình trạng vắng bóng như dịp đầu năm, bổ sung vào lượng xe nhập khẩu ASEAN vốn chỉ có Thái Lan trước đó. Tuy nhiên, sự đa dạng về chủng loại chưa kéo theo giá nhập khẩu trung bình giảm xuống.

Theo Tổng cục Hải Quan, giá trị khai báo của 418 ôtô con nhập, tuần 20-26/,7 đạt hơn 9,6 triệu USD. Trung bình một chiếc xe giá khoảng hơn 23.000 USD. Trong khi tuần trước, giá trị trung bình một xe con nhập về khoảng hơn 18.000 USD.

Mitsubishi Xpander là dòng xe nhập Indonesia sắp ra mắt.

Số lượng xe con nhập về chủ yếu xuất từ Thái Lan, chiếm 205 xe, trong khi Indonesia chiếm 176 chiếc. Sau khi một số hãng nhập khẩu xe từ Indonesia được chấp nhận Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại (VTA), xe con từ quốc gia này bắt đầu quay trở lại Việt Nam, dù lượng vẫn ít hơn so với xe nhập Thái Lan.

So với năm ngoái, những mẫu xe nhập khẩu từ ASEAN năm nay nằm ở phân khúc cao hơn, giá trị nhập khẩu bởi vậy cũng lớn hơn. Loạt xe xuất xứ từ Indonesia chủ yếu do Toyota và Mitsubishi nhập về, nhưng phải đến tháng 8 năm nay mới bắt đầu bán ra thị trường. Đối với những dòng xe được chờ đợi như Toyota Fortuner, giá bán đã được công bố tăng so với trước đây. Bên cạnh đó, những ai có ý định mua dòng xe này sẽ phải lắp thêm phụ kiện nếu muốn nhận xe ngay.

Nhân viên kinh doanh của một số đại lý cho biết khách mua Fortuner sẽ phải lắp thêm khoảng 100 triệu tiền phụ kiện nếu muốn nhận xe ngay. Tình trạng này khá phổ biến trước đây với mẫu SUV của Toyota mỗi khi khan hàng.

Tháng 8 tới, một loạt xe nhập khẩu sẽ quay trở lại Việt Nam sau thời gian vắng bóng, kèm theo sự xuất hiện của một số dòng xe lắp ráp trong nước mới. Tuy nhiên, viễn cảnh người Việt có thể mua được những chiếc xe giá rẻ trong năm 2018 hiện vẫn xa với. So với cách đây khoảng một năm, giá xe chưa hề có dấu hiệu giảm, mức thấp nhất trên thị trường vẫn khoảng 300 triệu đồng.

Ngọc Tuấn