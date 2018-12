Tài xế Việt nên tránh thói quen 'bám đuôi'

Trên cao tốc, tốc độ và khoảng cách giữa các xe là vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn. Theo Điều 12, Thông tư số 13/2009/TT – BGTVT ngày 17/7/2009 của Bộ Giao thông vận tải, quy định về khoảng cách an toàn giữa hai xe trên đường cao tốc, đường cấp cao, đường khai thác theo quy chế riêng:

1. Khi mặt đường khô ráo thì khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định như sau:

Đến 60 km/h: Khoảng cách an toàn là 30 m

Trên 60 - 80 km/h: Khoảng cách an toàn là 50 m

Trên 80 - 100 km/h: Khoảng cách an toàn là 70 m

Trên 100 - 120 km/h: Khoảng cách an toàn là 90 m

2. Khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tài xế phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn bình thường.

Tuy vậy không phải lúc nào khoảng cách trên cũng được tuân thủ. Trái lại, nhiều người có thói quen “nối đuôi”. Dễ gây tai nạn liên hoàn. Vậy khi chạy xe, có cách nào để xác định được khoảng cách giữa xe mình và xe đi trước?

Trên các tuyến cao tốc có khá nhiều biển báo thước đo về khoảng cách an toàn (biển chỉ dẫn 0 m - 50 m - 100 m).

Ngoài ra nguyên tắc phổ biến nhất là tính theo giây. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng ít nhất bạn phải giữ khoảng cách từ 2 - 3 giây với xe trước. Trường hợp lái xe trong điều kiện thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế (sương mù, mưa to, đường trơn trượt) bạn cần tăng khoảng cách an toàn lên 4 giây hoặc 5 giây.

Tuyệt đối không nên bám đuôi xe khác ở tốc độ cao bởi bạn sẽ khó phản xạ kịp. Mặt khác, trong bối cảnh “đèn vàng nhạy cảm” như hiện nay, khi chạy xe trong phố bạn cũng cần giữ đủ khoảng cách nhất là khi qua các khu vực có đèn tín hiệu để tránh va chạm xảy ra khi có xe phanh (thắng) gấp vì đèn vàng!

Duy Tuấn

Độc giả chia sẻ bài viết cho Diễn đàn - Xe gửi về: luongdung@vnexpress.net