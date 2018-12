Tài xế không thắt dây an toàn túi khí vẫn bung

Trong sự kiện Toyota Technology Media Trip tại Nhật Bản từ 28/9, chia sẻ trước câu hỏi của phóng viên VnExpress về việc "Người ngồi trên xe không thắt dây an toàn thì túi khí có bung?", ông Hiroyuki Fukui, giám đốc điều hành Toyota toàn cầu kiêm chủ tịch Toyota châu Á - Thái Bình Dương cho biết hai hệ thống này không liên quan tới nhau, nếu vụ va chạm đủ nguy hiểm ảnh hưởng tới tính mạng, túi khí sẽ bung.

Túi khí khi bung có tốc độ lên tới 300 km/h, có thể gây nguy hiểm cho người ngồi trên xe, do đó không phải cứ đâm là túi khí sẽ bung. Chỉ trong trường hợp khắc nghiệt nhất, khi xe nhận thấy vụ va chạm nguy hiểm, đe dọa tính mạng người trên xe, lúc này túi khí sẽ kích hoạt, đảm bảo hành khách không đập mặt vào vô-lăng, bảng táp-lô hay kính lái.

Trên hầu hết xe của các hãng, túi khí vẫn bung dù người trên xe không thắt dây an toàn.

Để nhận biết độ nguy hiểm, xe dựa vào nguồn thông tin mà các cảm biến đặt phía trước, trên thân xe đưa về bộ điều khiển trung tâm ECU. Những thông tin đó là tổ hợp của nhiều yếu tố như gia tốc dừng, độ hấp thụ lực, độ biến dạng, xê dịch của các bộ phận cố định trên xe. Nếu ECU tính toán, phân tích nguồn thông tin này cho ra kết quả vụ va chạm chưa đủ mạnh hoặc nguy hiểm đến tính mạng, túi khí sẽ không nổ.

Tuy là hai hệ thống độc lập nhưng thực tế chúng lại bổ trợ cho nhau rất tốt. Nếu vụ đâm va đến từ nhiều góc khác nhau, túi khí nổ, nhưng người trên xe không thắt dây an toàn thì cơ thể bị lao sang các hướng, có thể không trúng túi khí, lúc này tác dụng của túi khí không thể phát huy.

Ông Hiroyuki Fukui cũng cho biết, khi xảy ra va chạm, túi khí bung nhưng dây an toàn không thắt thì độ hiệu quả chỉ còn 50 %. Nghiên cứu của Toyota cho biết, tỷ lệ người đi ôtô thắt dây an toàn ở các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan... còn rất thấp, chỉ khoảng 20-30%, trong khi đó con số này tại Nhật gần như tuyệt đối.

Toyota cũng như hầu hết các hãng xe Nhật đều có thiết kế hai hệ thống an toàn này độc lập. Một số hãng châu Âu như Volkswagen, BMW cũng có thiết kế tương tự. Nhưng Mercedes lại có thiết kế khác, phụ thuộc nhau. Túi khí sẽ không bung nếu người trên xe không thắt dây an toàn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, trong trường hợp xe nhận thấy va chạm quá nguy hiểm, dù không thắt dây an toàn thì túi khí vẫn bung.

Thiết kế độc lập hay phụ thuộc, túi khí và dây an toàn vẫn là hai hệ thống an toàn bị động bổ trợ nhau hiệu quả nhằm đảm bảo tính mạng cho người ngồi trên xe. Tài xế nên nhớ luôn thắt dây an toàn và nhắc nhở người đi cùng thắt dây an toàn mỗi khi lên xe, bất kể đi xa hay gần, nhanh hay chậm.

Trước1/8 luật Việt Nam quy định, chỉ tài xế và người ngồi ghế trước bắt buộc phải thắt dây an toàn nhưng từ 1/8, nghị định mới 46/2016 thay thế 171/2013 quy định, tất cả mọi vị trí trên xe nếu có trang bị dây an toàn thì buộc phải thắt, nếu không tài xế phải chịu phạt 100.000-200.000 đồng cho mỗi vị trí.

>> Xem thêm: Những hiểu nhầm của tài xế Việt về túi khí

Minh Hy - Nguyễn Nghĩa