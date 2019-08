Tài xế, con của bạn đâu rồi?

Quên thứ gì đó trên xe, bạn có thể lấy lại, nhưng quên con thì không còn cơ hội.

Tại Mỹ, có một hệ thống "Child Check" đặt ở cuối xe để nhắc nhở các tài xế xe bus khi dừng xe đưa đón học sinh. Khi xe dừng lại, tài xế sẽ phải xuống trực tiếp tắt nút đang kêu đi, qua đó giảm thiểu khả năng để sót học sinh trên xe vì một lý do nào đó.

"Look Before You Lock" (Hãy nhìn trước khi bạn khóa xe) cũng là khẩu hiệu được một tổ chức bảo vệ trẻ em đưa ra để cảnh tỉnh những người lái xe (dù là phụ huynh hay ai) hãy nhớ đừng bỏ quên trẻ em khi ra khỏi xe. Bởi trẻ em không phải là người lớn để có thể liên hệ giải cứu bằng điện thoại hay tìm cách thoát khỏi xe trong tình trạng nguy cấp.

Câu chuyện thương tâm về sự ra đi của một cháu bé tại Hà Nội để lại nỗi đau khôn nguôi cho người ở lại thực sự là một hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều ngôi trường lẫn các bậc phụ huynh. Chúng ta chưa thực sự chú ý tới, hay là bỏ quên những hệ thống cảnh báo không hề thừa thãi như vậy. Khi sự việc xảy ra lại loay hoay đi tìm trách nhiệm ở đâu, từ cô giáo điểm danh, quy trình vô cảm hay đơn vị cung cấp xe... Trong khi sự mất mát là không gì bù đắp nổi.

Chắc chắn sau câu chuyện đau xót này, các ngôi trường, các nhà làm giáo dục và cả những bậc phụ huynh cần có những cách mới để bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ và rà soát lại những quy trình hiện tại. Những biện pháp cảnh báo như trên là nên có, dù nó chưa thể đảm bảo 100% sự an toàn, bởi vẫn luôn có sai số ở yếu tố con người.

Tài xế có thể đi tới cuối xe để tắt nút, nhưng trước đó phải bảo đảm người này nhìn đủ mọi ngóc ngách hai hàng ghế xe để bảo đảm không đứa trẻ nào còn ngủ quên trên xe.

Dù là trường quốc tế hay trường trong nước, quy trình có khác nhau như thế nào...thì yếu tố con người vẫn là tối quan trọng. Nếu lơ là và không có trách nhiệm, có tâm với công việc thì mọi biện pháp an toàn đều không đủ.

Nếu đã làm gì hãy làm đến nơi đến chốn với cái tâm, đặc biệt là khi công việc bạn làm có liên quan tới trẻ em. Cầu mong linh hồn em được an nghỉ và sẽ không còn những câu chuyện thương tâm như thế này trong tương lai nữa.

Độc giả Thinh Joey