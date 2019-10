Tài xế bị phạt vì đỗ siêu xe không gọn

AnhChủ nhân chiếc Lamborghini bị phạt 65 USD do siêu xe không đỗ sát hè và chờm ra khỏi vạch kẻ phía đường đi, hôm 9/10 ở Nottingham.

Gary Digva, 37 tuổi, để chiếc Lamborghini màu vàng ở khu Barker Gate tại trung tâm thành phố Nottingham. Anh trả tiền đỗ xe trong một tiếng quay lại sau 40 phút.

Chỗ khoanh đỏ cho thấy tài xế đã lại khoảng trống thừa quá nhiều khi đỗ xe. Ảnh: Nottingham Post/BPM Media

Trong thời gian đó, đội quản lý đỗ xe thuộc hội đồng thành phố Nottingham xuất vé phạt đối với chiếc Lamborghini do "không đỗ gọn trong chuồng". Hội đồng cũng cho biết, các tài xế "phải đỗ xe sát hè nhất có thể" vì lý do an toàn, như tránh gây cản trở xe khác.

Tuy nhiên, Digva cho biết, xe của anh "chỉ hơi mớm qua vạch" và cảm thấy bản thân là mục tiêu vì "có một chiếc xe đẹp". Người đàn ông này nói: "Tôi đỗ ở chỗ đó 4 lần mỗi tuần để đi tập gym và tất cả các xe của tôi đều nằm ra ngoài vạch vì chỗ đỗ quá nhỏ đối với những chiếc xe lớn".

Khoảng trống khá nhiều giữa siêu xe và vỉa hè, đồng thời chiếc Lamborghini lại chờm ra khỏi vạch kẻ phía người đường. Qua ảnh có thể thấy một chiếc máy tính tiền đỗ xe màu đen trên hè. Ảnh: Ảnh: Nottingham Post/BPM Media

Tài xế này cho rằng, không có bất cứ biển báo nào cho thấy quy định phải đỗ xe hoàn toàn trong chuồng. Xe của anh cũng chỉ nằm ra ngoài một chút và đó không phải chuyện to tát. "Vì ngay bên cạnh có một máy tính tiền đỗ xe nên tôi không thể đỗ sát vào hè hơn được".

Digva sẽ phải nộp phạt 65 USD trong vòng 28 ngày. Khoản tiền có thể giảm xuống một nửa nếu nộp trong vòng 14 ngày.

Nhưng Digva sẽ kháng nghị lên hội đồng thành phố, anh cho biết. Đại diện chính quyền cho biết sẽ tiếp nhận theo đúng thủ tục.

Mỹ Anh (theo Metro)