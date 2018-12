Suzuki Swift thế hệ mới giá từ 499 triệu tại Việt Nam

Ngày 1/12, Suzuki Việt Nam giới thiệu Swift thế hệ thứ 3 ra thị trường với hai phiên bản, GL và GLX với giá bán tương ứng lần lượt là 499 và 549 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn khá nhiều so với đời trước. Xe cạnh tranh với các đối thủ Toyota Yaris, Honda Jazz, Mazda2.

So với thế hệ cũ, Swift thế hệ mới lột xác thiết kế từ trong ra ngoài, các chi tiết mềm mại, hiện đại và thể thao hơn. Mẫu hatchback nhà Suzuki còn giảm 95 kg so với bản hiện hành giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn. Swift mới có chiều dài tổng thể cũng nhỉnh hơn, chiều rộng không thay đổi, trong khi chiều cao hạ thấp so với thế hệ trước.

Suzuki Swift mới ra mắt tại Hà Nội sáng 1/12.

Nội thất nâng cấp thiết kế với không gian rộng rãi hơn, ghế sau có thể gập 60:40 giúp tăng tối đa thể tích khoang hành lý. Khoang lái thiết kế thể thao, bảng đồng hồ trang trí với đường viền crôm, tích hợp màn hình LCD hiển thị thông tin xe. Điều hòa chỉnh tay trên bản GL, trong khi bản GLX là tự động. Tiện nghi nội thất trên bản cao cấp GLX có thêm màn hình cảm ứng 7 inch, ghế nỉ, ghế chỉnh tay, khởi động nút bấm, cửa kính chỉnh điện.

Swift thế hệ mới trang bị động cơ 1,2 lít, công suất 83 mã lực ở vòng tua máy 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 113 Nm tại 4.200 vòng/phút. Hộp số CVT. Theo kết quả thử nghiệm của Suzuki, Swift mới tiêu thụ nhiên liệu khoảng 6,34 lít/100 km trong đô thị, hết 3,67 lít/100 km trên cao tốc và 4,65 lít/100 km ở đường hỗn hợp.

Trang bị an toàn tiêu chuẩn trên Swift thế hệ mới với hệ thống phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hai túi khí. Bản GLX thêm kiểm soát hành trình. Lượng trang bị này khá cơ bản, trong khi các đối thủ Jazz, Yaris phong phú hơn, có tới 6 túi khí, cân bằng điện tử hay các công nghệ hỗ trợ, camera lùi.

Thua kém các đối thủ về hàm lượng công nghệ cũng là lý do giúp Swift có mức giá thấp nhất phân khúc. Bản GLX 549 triệu chỉ ngang với bản thấp nhất của Honda Jazz (bản V 544 triệu). Trong khi đó, bản cao nhất của Jazz là RS tới 620 triệu và Yaris G 650 triệu. Tức Swift rẻ hơn 70-100 triệu so với đối thủ.

Trong thời gian qua, doanh số của Suzuki Swift không mấy ấn tượng tại thị trường Việt Nam. Hết hàng và Nghị định 116 khiến Swift ngưng bán từ đầu 2018. Các sản phẩm trong phân khúc như Swift, Jazz, Yaris, Mazda2 đều nhập khẩu từ Thái Lan.

Lương Dũng