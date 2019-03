Suýt va chạm, người đi xe máy ném gạch vỡ kính xe tải

Xe máy phóng lên từ phía sau để ném cục gạch lớn qua cửa phụ xe tải khiển tài xế bị thương.

Hai người đi xe máy ném gạch vào tài xế xe tải tại Đà Nẵng Video: Thanh Lan.

Khoảng 15h ngày 7/3 trên đường từ Hội An ra Đà Nẵng, hai thanh niên - một nam chở một nữ điều khiển xe máy lao về hướng xe tải. Nam thanh niên ném mạnh một cục gạch vào cửa phụ của xe tải. Cửa kính vỡ nát khiến tài xế xe tải bị nhiều mảnh kính đâm gây thương tích khắp người.

Thanh Lan, người chia sẻ video cho biết: "Tôi đang đi phía sau xe tải, không hiểu trước đó lái xe tải có gây thù chuốc oán gì với hai thanh niên kia không mà lại có hành động bạo lực như vậy. Cũng may, lúc đó xe tải đang đi chậm để rẽ trái chứ nếu đi nhanh bất ngờ bị mất lái thì càng nguy hiểm nữa".

Tài xế xe tải đã báo vụ việc với công an Đà Nẵng trích xuất camera thành phố để làm rõ nguyên nhân.

* Cập nhật:

Sau khi đăng tải video, độc giả Nguyễn Anh người có mặt tại hiện trường cho biết: "Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do xe tải chuyển làn nhẹ khiến lái xe máy giật mình chứ không phải do lái xe tải ép xe máy. Thực ra, xe tải vẫn đi làn ngoài, xe máy vẫn đi làn xe máy. Tôi thấy chỉ một chút vậy và thanh niên đi xe máy ném cục gạch sáu lỗ to tướng vào xe tải". Lái xe tải khoảng 20 tuổi bị mảnh kính văng, người đầy máu và mặt thì "cắt không còn giọt máu".

Ảnh: Nguyen Anh

Ngọc Điệp