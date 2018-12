Subaru là thương hiệu có bản sắc, ghi dấu trong tâm trí khách hàng về động cơ boxer, công nghệ AWD và sự an toàn. Từng chiếc xe ra khỏi nhà máy đều được tạo nên bởi 6 giá trị đặc biệt: cảm giác lái (Driving), an toàn (Safety), vượt mọi thử thách (Challenge), nâng cao chất lượng cuộc sống (Quality life) và lan tỏa niềm vui (Smile) đến cộng đồng những tín đồ Subaru (Partnership).

Người chọn thương hiệu Subaru thường cảm thấy có thể làm được mọi thứ, tâm hồn luôn trẻ trung. Ngay cả khi đã trưởng thành, có nhiều trách nhiệm hơn với gia đình thì mong muốn thể hiện bản thân và niềm tin đó vẫn không mất đi. Chiến dịch mang tên "Is There Anything You Can't Do" do Subaru khởi xướng muốn truyền tải đến mọi người: Bạn có thể đạt được bất cứ điều gì khi bạn có đam mê.

Subaru Palm Challenge thách thức thần kinh thép và sức chịu đựng của những người tham gia.

Hiểu được tinh thần đó, Subaru luôn tổ chức các hoạt động ý nghĩa tương tự như Trình diễn ôtô mạo hiểm Russ Swift (kỷ lục gia thế giới đã 65 tuổi nhưng vẫn tràn đầy trái tim tươi trẻ và cống hiến), Chương trình trải nghiệm công nghệ AWD (phiêu lưu cùng những tính năng độc đáo trên các cung đường trơn trượt, đồi dốc, gồ ghề, ôm cua gấp). Và Subaru Palm Challenge (thử khách khả năng bền bỉ của sức chịu đựng và thần kinh thép). Nhưng khác ở chỗ, Subaru Palm Challenge giúp người chơi có cơ hội tiến đến giấc mơ sở hữu xe Subaru – phần thưởng xứng đáng cho tinh thần ưa thử thách và sự bền bỉ không thỏa hiệp.

Subaru Palm Challenge là cuộc thi thử thách sức chịu đựng của con người, do Tập đoàn Hình tượng ôtô, nhà nhập khẩu chính thức Subaru tại các nước trong khối ASEAN tổ chức hàng năm. Tham gia vào giải đấu khắc nghiệt này, các đấu thủ phải đứng một chỗ, xòe bàn tay phải đặt cố định lên thân xe trong thời gian lâu nhất có thể. 10 thí sinh xuất sắc sau 24 giờ đặt tay trên xe thuộc vòng 1 tại Việt Nam sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí cho chuyến đi 6 ngày 5 đêm đến Singapore để tranh tài vòng chung kết. Nhà vô địch sẽ giành giải thưởng là một chiếc xe Subaru XV trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Theo luật của giải đấu này, người tham gia không được tỳ, chạm bất kỳ phần nào trên cơ thể trực tiếp vào xe ngoại trừ bàn tay phải. Các đấu thủ có thể ngồi nếu có vị trí thuận lợi, nhưng cũng không được chạm bất kỳ phần nào khác trên cơ thể xuống đất ngoại trừ hai bàn chân. Không thể ngủ, mỏi người, sưng chân, không cử động được bàn tay trong thời gian dài, phải tập trung cao độ để tay không rời khỏi vị trí đánh dấu và vô vàn các khó khăn khác khiến gần 400 đấu thủ rơi rụng dần sau 3 ngày 3 đêm.

Do sức chịu đựng của con người có hạn, trong khi giải đấu đòi hỏi sức khỏe rất cao về cả thể xác lẫn thần kinh, nên hầu hết các đấu thủ cuối cùng trong cuộc thi khắc nghiệt này đều gặp ảo giác. Mỗi người một kiểu khác nhau, và ảo giác là một trong những lý do chính khiến họ bị loại.

Cứ mỗi 6 tiếng, tất cả các đấu thủ được rời xe đúng 5 phút. Trong 5 phút này họ được phép đi vệ sinh, ăn, uống, được massage tay chân, chườm đá và thả lỏng cơ thể. Tuy nhiên, theo những người tham gia thử thách thì khoảng thời gian rất ngắn ngủi này chủ yếu để họ giải quyết các nhu cầu thiết yếu nhất là ăn uống và đi vệ sinh một cách vội vàng, chứ không giảm được nhiều sự mệt mỏi của tay, chân, nhất là hoàn toàn không giải tỏa được tình trạng căng thẳng và rệu rã của thần kinh do thiếu ngủ.

Anh Nguyễn Phước Huynh (giữa) là nhà vô địch của giải đấu năm 2015.

Năm 2015 là năm thi đặc biệt với Subaru Việt Nam, bởi anh Nguyễn Phước Huynh đã giành giải vô địch và cũng là nhà vô địch đầu tiên không đến từ Singapore chiến thắng cuộc thi Subaru Palm Challenge.

Anh đã xuất sắc vượt qua 399 đấu thủ đến từ 9 quốc gia, khi giữ tay chạm xe vững vàng suốt 77 giờ 58 phút và giành vô địch với một chiếc Subaru XV 2.0 trị giá 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra anh cũng đạt 2 giải cá nhân khác: Nhất khu vực (ngoại trừ Singapore) nhận 5.000 đôla Singapore, nhất quốc gia đạt 1.000 đôla Singapore và phiếu mua xăng của Shell trị giá 5.000 đôla Singapore.

Anh chia sẻ, anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi sau 5 năm kiên trì tham gia cuộc thi đã có kết quả ngoài sức tưởng tượng. Trước khi đi thi thì ngoài giải thưởng giá trị của Subaru, anh còn muốn mang sự tự hào của người Việt Nam sang nước bạn và thử thách chính bản thân mình. Cuối cùng, sự nỗ lực của anh đã được đền đáp khi trở thành người Việt Nam đầu tiên đoạt chức vô địch tại "đảo quốc sư tử".

Đăng ký dự thi Subaru Palm Challenge 2016 tại: http://www.subaru.asia/mig/en/lifestyle/palm-challenge.php?id=details

Mỹ Anh