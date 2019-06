Subaru Forester 2019 nhập Thái cập cảng Sài Gòn

Gần 50 chiếc SUV Nhật Bản được sản xuất tại Thái Lan, sử dụng động cơ 2 lít, tuy nhiên lô hàng này chưa có hệ thống an toàn Eyesight.

Những chiếc Subaru Forester về Việt Nam.

Những chiếc Forester thế hệ mới xuất hiện đầu tháng 6 ở một cảng tại Sài Gòn. Bản 2.0iL tiêu chuẩn có giá khoảng 1,128 tỷ đồng, phiên bản 2.0i-S tầm trung khoảng 1,218 tỷ và phiên bản thông minh với hệ thống an toàn EyeSight có giá khoảng 1,288 tỷ đồng. Mức giá tạm tính của Forester nhỉnh hơn tất cả các đối thủ trong phân khúc xe gia đình hạng C tại Việt Nam như Honda CR-V hay Mazda CX-5. Tuy nhiên, so với mức 1,445-1,666 tỷ đồng của mẫu Forester nhập khẩu từ Nhật Bản trước đó, Subaru Forester đã giảm khoảng hơn 370 triệu đồng.

Thế hệ thứ 5 của Forester không có thay đổi nhiều ở ngoại hình so với những mẫu xe trước đó, tuy nhiên hãng đã thay thế động cơ tăng áp và thay bằng loại phun xăng trực tiếp dung tích 2 lít nhằm hướng đến hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu. Xe có khung gầm mới, nâng cấp về công nghệ an toàn.

Động cơ boxer 2 lít có công suất tối đa 156 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 196 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số CVT. Dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Forester mới có hệ thống thông tin giải trí với màn hình hiển thị 8 inch, tích hợp cổng sạc USB. Núm xoay điều chỉnh âm thanh, nhiệt độ thiết kế lại. Hãng thay phanh tay cơ bằng nút bấm điện tử.

Gói công nghệ hỗ trợ người lái Eyesight lần đầu có trên Forester tại Việt Nam. Các tính năng như phanh phòng chống va chạm, kiểm soát hành trình, xử lý bướm ga trước va chạm, cảnh báo chệch và đảo làn, cảnh báo phương tiện phía trước.

