Sự kiện Yamaha Ravolution thu hút hơn 10.000 người tham dự

Ngày 25/5, khán giả trẻ TP HCM có cơ hội thưởng thức không gian âm nhạc của các DJ, nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thế giới tại Yamaha Ravolution Music Festival.

Với sân khấu hoành tráng, dàn âm thanh và hiệu ứng ánh sáng laser theo chuẩn âm nhạc quốc tế, sự kiện Yamaha Ravolution Music Festival vừa qua đã thu hút hơn 10.000 khán giả. Đại nhạc hội kéo dài suốt gần 9 tiếng, với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và 4 DJ quốc tế, vốn được mệnh danh là "những gã phù thuỷ của EDM" là Wolfpack, Jeffery Sutorius, Vini Vici và Troyboi. Chương trình được tài trợ chính thức bởi công ty Yamaha Motor Việt Nam. Theo đại diện hãng, đây là một dấu ấn quan trọng trong hành trình chinh phục khách hàng trẻ của hãng xe máy hàng đầu Nhật Bản.

Hơn 10.000 khán giả trẻ đã tham gia "đại tiệc âm nhạc" Yamaha Ravolution Music Festival.

Sau màn trình diễn của các DJ tên tuổi tại Việt Nam như Minh Trí, Huy HX,... chương trình đã có màn chào sân sôi động của bộ đôi DJ Wolfpack với hai dòng nhạc sở trường Electro House và Progressive House. Wolfpack đã khuấy động không gian, biến tấu nhiều ca khúc quen thuộc với giới trẻ Việt như Animals, Let Me Love You hay Shape Of You...

Dòng nhạc Trance với những ca khúc bắt tai như Waiting, Sweet Dreams do DJ Jeffrey Sutorius gây không ít bất ngờ trước khi Vini Vico đẩy sức nóng của chương trình lên đỉnh điểm. Sự kiện khép lại bằng set nhạc Trap đầy "ma mị" của Troyboi.

Sự kiện thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia với dàn âm thanh chất lượng và hiệu ứng ánh sáng ngang tầm các lễ hội âm nhạc quốc tế.

Bên cạnh đó, màn trình diễn Yamaha Presents Ravolution với sự kết hợp giữa EDM và dance sôi động khiến khán giả phấn khích.

"Thông qua sự kiện Ravolution Music Festival, Yamaha Việt Nam mong muốn trở thành người bạn đồng hành trong cuộc sống của giới trẻ, cổ vũ tinh thần 'dám nghĩ, dám làm'. Không chỉ tạo ra sân chơi văn hóa lành mạnh, Yamaha còn tạo mọi điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng có thể tham gia các hoạt động này hoàn toàn miễn phí", đại diện hãng nói.

Theo dõi các hoạt đông của Yamaha trên Fanpage tại đây.

Tuấn Vũ