Sự khác biệt mang tên Subaru tại VIMS 2016

Tầm nhìn thoáng và rộng, khả năng lái vượt trội, các tính năng an toàn tiên tiến là những điều mà Subaru mang đến cảm giác lái thú vị cho người lái. Công nghệ hệ dẫn động tất cả các bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD hướng đến khả năng vận hành ổn định, cân bằng, mang đến sự thư thái cho người ngồi sau tay lái trên mọi điều kiện thời tiết, mọi cung đường khó khăn, dù là mưa hay bùn lầy.

Mô hình chiếc xe Outback được cắt đôi đối xứng.

Subaru là thương hiệu ôtô duy nhất có tất cả các dòng xe đều đạt tiêu chuẩn an toàn cao do Viện an toàn giao thông quốc gia Mỹ (IIHS) trao tặng, cũng như đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao do các tổ chức đánh giá an toàn ôtô thế giới công nhận bao gồm: Euro NCAP, NHTSA, IIHS, JNCAP...

Để minh chứng cho điều đó, hãng xe Nhật Bản mang tới không gian trưng bày một sản phẩm đặc biệt – Subaru Outback haft-cut (nửa chiếc Subaru Outback được cắt đối xứng). Từ chiếc xe đặc biệt này, những tín đồ của xe Subaru có dịp chiêm ngưỡng tất cả những tính năng an toàn nổi trội được đội ngũ kỹ sư Subaru thiết kế và phát triển trong nhiều thập kỷ qua. Các công nghệ nổi tiếng của Subaru như động cơ Subaru Boxer, S-AWD, khung thép gia cường hình nhẫn, động cơ gãy gập, hệ thống giảm chấn tiên tiến, hệ thống giảm xóc độc lập... lộ diện qua mô hình chiếc Outback cắt đôi.

Ngoài ra, tại VIMS 2016, Subaru dự kiến mang đến những ngôi sao sáng nhất của mình đang hiện diện tại thị trường Việt Nam. Tâm điểm của gian hàng là huyền thoại đường đua Rally WRX STI đời 2017. Đây là mẫu xe mang lại nguồn cảm hứng để tạo nên các dòng xe Subaru dành cho gia đình ngày nay.

WRX STI dành cho người đam mê lái thực thụ với nhiều trang bị hiện đại. Xe sở hữu động cơ Boxer 2.5L tăng áp, công suất 305 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn 407 Nm tại 4.000 vòng/phút. Đi kèm hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 5,2 giây.

Để đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất của mình, Subaru đã gia cường khả năng lái của chiếc WRX STI đến mức hoàn hảo nhất, thực hiện kiểm tra trong nhiều tình huống lái khác nhau tại nhiều quốc gia khác nhau. Bất kỳ mẫu xe WRX STI nào ra đời đều được kiểm tra mức độ an toàn trên đường cao tốc nổi tiếng Nürburgring, Đức, vốn được biết đến là cung đường khắc nghiệt nhất. Kết quả cho thấy WRX STI vượt qua các bài kiểm tra an toàn mà vẫn mang đến cảm giác lái thoải mái.

Subaru Outback – Mẫu SUV sang trọng cùng gia đình bạn khám phá thế giới.

Ngôi sao tiếp theo của Subaru chính là Outback. Được đánh giá là xe gia đình sáng giá nhất 2016, Outback là một sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian nội thất rộng rãi, sang trọng, an toàn và đáng tin cậy dành cho gia đình và công việc hàng ngày.

Không gian yên tĩnh, thoải mái cho cả 5 hành khách là ưu điểm dễ nhận ra của Subaru Outback. Bên cạnh đó là những chất liệu cao cấp cùng công nghệ thân thiện giúp bạn hoàn toàn thích thú khi điều khiển xe.

Một mẫu xe khác thể hiện xuất sắc giá trị cốt lõi “Hướng đến sự kiểm soát toàn diện” của Subaru là Forester. Đây là mẫu xe mang mọi yếu tố cần có của một mẫu SUV tại Việt Nam.

Forester tại Việt Nam là bản 2.0XT nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Với bộ tăng áp, phiên bản 2016 có công suất cực đại 241 mã lực, tức cao hơn bản 2.0i-L tới gần 100 mã lực. Điều này giúp mẫu SUV 5 chỗ có tính năng vận hành ấn tượng hàng đầu thị trường hiện nay.

Về mặt tiện ích, Subaru Forester 2.0XT trang bị ghế lái chỉnh điện nhớ 2 vị trí, camera lùi, hệ thống điều khiển hành trình, cửa sổ trời, chìa khóa thông minh với tính năng khởi động bằng nút bấm, ra vào xe không cần chìa và mở khóa xe bằng mã pin, cửa hậu đóng mở điện, dàn âm thanh cao cấp 8 loa hiệu Harman Kardon.

Mẫu SUV bán chạy nhất của Subaru tại thị trường Việt Nam.

Ngoài 3 mẫu xe tâm điểm, gian hàng Subaru tại triển lãm sắp tới còn có 2 "gương mặt" khác là Levorg và Subaru XV.

Với những ai mê tốc độ, mê xe Subaru tại Việt Nam có lẽ không còn lạ gì những màn trình diễn ôtô mạo hiểm của kỷ lục gia thế giới Russ Swift. Tại VIMS 2016, khán giả sẽ một lần nữa được Subaru "chiêu đãi" những màn biểu diễn thót tim của người đàn ông năm nay đã gần 70 tuổi.

Để có được những màn biểu diễn ấn tượng nhưng an toàn, ngoài tài năng và sự kiên trì luyện tập của Russ Swift, còn phải kể đến "người bạn đồng hành" mang lại sự tự tin tuyệt đối cho ông. Đó là các mẫu xe Subaru có danh tiếng từ lâu trên khắp thế giới với động cơ Boxer, hệ dẫn động tất cả các bánh toàn thời gian đối xứng Symmetrical (S-AWD) hay một loạt các tính năng an toàn hàng đầu.

Với tất cả sự khác biệt nói trên, gian hàng Subaru trở thành một trong những điểm dừng chân đáng được khám phá nhất tại VIMS 2016 sắp diễn ra.

Mỹ Anh