nhà cho bố mẹ. Khi lái xe về. dòng xe này chạy êm và đầm. Công nghệ thông minh có cả rất OK. Nhưng riêng tôi thích dòng xe gầm cao như Peugeot 3008 new. Giá để lăn bánh cũng tầm 1,3 tỷ. So với cam camry 2.0 thì Peugeot không sang theo nhiều người nhận định. Tôi chưa lái thử Peugeot lần nào. Nhưng dòng xe Peugeot gầm cao khi duy chuyển lề cao không vướng như Camry. Tôi là nữ không biết chọn Camry hay Peugeot cho phù họp. Mọi người nhìn vào có nhận đinh tôi mạnh mẽ không!