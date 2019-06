So sánh Mitsubishi Xpander và Suzuki Ertiga?

...

la mấy ông mua C class hay 3 series chủ yếu chỉ là tầng lop khá giả, mua xe sang đi cho biết nên mới mua dòng thuộc loại rẻ nhất và chật chội so với sự to con của Tây. Chính vì gắng mua nên ko kham nổi chi phí nuôi và sửa xe nên phải bán sớm sau 1 năm. Lý luận của ông mà đúng thì mấy xe như Rolls Royce hay Bugatti mới là bị bán nhanh nhất vì chủ xe siêu giàu