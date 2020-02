So sánh Mazda3 và Toyota Altis sau 5 năm sử dụng

Gia đình tôi sử dụng đồng thời Mazda3 và Toyota Altis nên chia sẻ nhận xét thực tế để độc giả tham khảo.

Cùng là xe của Nhật, về giá bán tại thời điểm năm 2016, Mazda3 trả giá rẻ hơn so với Altis khoảng 70 triệu đồng.

Về cảm giác lái và tiện nghi, tôi thấy Mazda3 có nhiều tiện ích cho người lái hơn hẳn Altis. Tuy nhiên, Mazda hơi ù hơn do la-zăng 18 inch và lốp mỏng hơn Altis. Do vậy ngồi trong Altis êm hơn nhưng về cảm giác lái thì Altis chỉ xứng đáng xếp cuối phân khúc C.

Về không gian sử dụng, Altis rộng và hàng ghế sau ngồi thoải, dễ chịu hơn. Xét về nội thất xuống cấp là tương đương nhau.

Về chi phí vận hành, bảo dưỡng, Mazda3 tiết kiệm nhiên liệu hơn còn bảo dưỡng thay thế phụ tùng giá và dịch vụ như nhau.

Cuối cùng, mua xe rất dễ, nhưng sử dụng xe khó hơn. Đến thời điểm hiện tại cả hai xe cũng đã 5 năm tuổi và dự định sắp tới tôi sẽ đổi sang dòng gầm cao để phục vụ công việc nhiều hơn.

Chúc độc giả có lựa chọn xe phù hợp.

Độc giả Độ Nguyễn Trần