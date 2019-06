...

tục. Cua tay áo nhiều, điều kiện mặt đường không được lý tưởng. Chính vì thế đòi hỏi người lái xe luôn phải tập trung và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt lừa giao thông và cả luật bất thành văn trong giao thông.Thứ 2 mật độ giao thông không quá đông cũng là một điều cần lưu ý, chỉ một chút chủ quan tình hình có thể diễn biến phức tạp.Kết luận lại thì nhìn chung đèo dốc vùng núi phía bắc khá hiểm trở, điều kiện mặt đường tạm ổn. Nhưng đi trên những con đèo này cho trải nghiệm phượt rất thú vị. Điều cuối cùng là bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt an toàn giao thông, giảm đến tốc độ an toàn khi gần đến góc cua khuất tầm nhìn và nên dùng còi.Chúc bác những chuyến bay an toàn!