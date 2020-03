Sedan hạng sang Genesis G80 2021 ra mắt

Hàn QuốcMẫu sedan hạng sang thế hệ thứ ba cải tiến thiết kế, nâng cấp công nghệ, bổ sung tính năng an toàn.

Thương hiệu hạng sang của Hyundai giới thiệu mẫu sedan cỡ trung G80 2021 ngày 30/3. So với bản hiện hành, thiết kế của G80 mới thể thao hơn. Phần đầu xe thống trị bởi lưới tản nhiệt lớn đặt trên khe hút gió rộng. Hai bên là đèn pha hình tứ giác xếp tầng, hình dáng này lặp lại bên hông bởi hai khe gió và cụm đèn hậu.

G80 thế hệ thứ ba mới ra mắt thế giới tại Hàn Quốc. Ảnh: Genesis.

Nhìn tổng thể, mui xe dài và một đường roofline năng động chạy từ đèn pha đến đèn hậu. Nẹp sườn với đường mạ crôm tương phản. Thay đổi lớn nhất trên mẫu G80 2021 là kiểu dáng coupe bốn cửa, kiểu thiết kế gợi nhớ đến Audi A7 Sportback. Các điểm đáng chú ý khác như bộ mâm 20 inch, hệ thống ống xả kép với các chi tiết hoàn thiện giống lưới tản nhiệt.

Xe dài 4.995 mm, rộng 1.925 mm, cao 1.450 mm. So với người tiền nhiệm, G80 2021 dài hơn 5 mm, rộng hơn 36 mm và thấp hơn 15 mm. Chiều dài cơ sở giữ nguyên như người anh em ở mức 3.010 mm.

Nội thất G80 2021 sử dụng vật liệu cao cấp hơn, thiết kế hợp thời hơn và bổ sung nhiều công nghệ tiên tiến. Bảng đồng hồ là màn hình kỹ thuật số 12,3 inch với công nghệ 3D không kính, thừa hưởng từ mẫu SUV GV80. Điểm nhấn nằm ở màn hình giải trí trung tâm 14,5 inch, nơi mà Genesis gọi là bộ điều khiển thông tin giải trí "chạm và ghi", hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto tiêu chuẩn. Vô-lăng thiết kế bốn chấu độc đáo. Màn hình kính lái HUD.

Bảng điều khiển ốp gỗ, thiết kế các lỗ mở cho cửa gió điều hòa và kết hợp bọc da, phía dưới là bảng điều chỉnh điều hòa cảm ứng hai vùng cho hàng ghế trước. Khu vực điều chỉnh cần số ốp gỗ quý, cần số truyền thống chuyển sang dạng núm xoay như GV80, kết hợp với những điểm nhấn trang trí bằng kim loại.

Để cân bằng không gian cá nhân với công nghệ tiên tiến, các nhà thiết kế áp dụng vẻ đẹp của không gian trắng (khái niệm của người Bỉ), lấy cảm hứng từ kiến thức truyền thống của Hàn Quốc.

Ngoại thất thiết kế theo kiểu dáng coupe bốn cửa, giống Audi A7 Sportback. Ảnh: Genesis.

Genesis hạ thấp chiều cao của hàng ghế thứ hai xuống để tối đa hóa kích thước trong xe, mang đến không gian nội thất thoải mái với khoảng cách từ đầu người đến trần xe và khoảng để chân rộng rãi hơn. Cột A và gương hậu ngoài thiết kế mảnh hơn giúp cải thiện tầm nhìn cũng như tạo cảm giác cabin rộng hơn.

G80 thế hệ thứ ba lắp hệ thống dẫn động cầu sau độc quyền từ người anh em GV80, trong khi khung gầm sử dụng khoảng 19% là nhôm giúp nhẹ hơn 110 kg so với người tiền nhiệm. Hãng xe Hàn Quốc cho biết, G80 2021 cũng cách âm tốt hơn. Hệ thống treo điều khiển điện tử với công nghệ nhận diện đường đi, nhờ gắn một camera phía trước, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh giảm xóc để đảm bảo êm ái và thoải mái.

Genesis trang bị cho G80 2021 động cơ bốn xi-lanh, dung tích 2,5 lít tăng áp, công suất 300 mã lực, mô-men xoắn cực đại 421 Nm. Và một bản động cơ mạnh mẽ hơn, cỗ máy 3.5 V6 tăng áp công suất 375 mã lực, mô-men xoắn 530 Nm.

Ở một số thị trường khác, mẫu sedan hạng sang còn lắp động cơ diesel 2,2 lít công suất 207 mã lực, mô-men xoắn 441 Nm. Tùy chọn dẫn động cầu sau hoặc dẫn động bốn bánh.

Tính năng an toàn mới với hệ thống Highway Driving Assistant II bản nâng cấp, kiểm soát khả năng lái, tăng tốc và phanh của xe để duy trì tốc độ do người lái đặt, đồng thời giữ xe tập trung ở làn hiện tại và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Ngoài ra, xe cũng có hệ thống kiểm soát hành trình thông minh SCC-ML (Smart Cruise Control with Machine Learning) với công nghệ sao chép lại thói quen của người lái.

Nội thất thiết kế phong cách. Ảnh: Genesis.

Các công nghệ an toàn khác như hỗ trợ tránh va chạm phía trước và phát hiện người đi bộ, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù BCA, trợ lý đỗ xe thông minh từ xa (Remote Smart Parking Assist), ghế an toàn chủ động PSS (Pre active Safety Seat), bằng cách kéo ghế về phía trước để giữ an toàn cho hành khách trong trường hợp va chạm về phía trước hoặc phanh hay rẽ đột ngột. Xe có 10 túi khí.

Theo kế hoạch, Genesis G80 2021 bán ra đầu tiên tại thị trường Hàn Quốc và đến các thị trường khác vào nửa cuối năm 2020. Hiện tại mẫu sedan hạng sang G80 chưa công bố giá bán.

Xe nằm cùng phân khúc với những Mercedes E-class, BMW series 5 hay Lexus GS.

Minh Vũ