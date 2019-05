Tài tử Keanu Reeves cưỡi ngựa, lái môtô phân khối lớn vừa đấu với những kẻ truy đuổi trong phần tiếp theo của series phim hành động ăn khách.

Sát thủ đua môtô đấu súng trong 'John Wick 3'

John Wick: Chapter 3 – Parabellum được đẩy cao hành động do với hai phần trước. Trong cảnh truy đuổi bằng môtô, với một khẩu súng ngắn, sát thủ John Wick (Keanu Reeves đóng) chạy trốn kẻ địch được trang bị một loại vũ khí đặc biệt: những thanh kiếm.

Dàn xe hai bánh xuất hiện trong phim được cho là những chiếc DSR thuộc thương hiệu Zero của Mỹ. Zero DSR là dòng xe đa dụng (dual-sport) sử dụng động cơ điện có công suất 70 mã lực tại vòng tua máy 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn 157 Nm. Với gói pin Zero ZF14.4 sau một lần sạc, DSR chạy được 163 km ở đường đô thị.

DSR trang bị hệ thống treo Showa tùy chỉnh, dẫn động dây đai, phanh đĩa trước và sau. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS là tiêu chuẩn. Ba chế độ lái gồm Eco, Sport và Custom. Xe có giá bán khởi điểm 16.500 USD tại Mỹ.

Trong phần 3, ngoài dàn môtô điện còn xuất hiện một chiếc Ford Mustang trong cảnh truy đuổi tốc độ cao. Phần đầu tiên (2014) cũng những cảnh truy sát và đâm đụng nhưng phần lớn là những mẫu xe cơ bắp của Mỹ như Ford Mustang GT đời 1969, Chevrolet Chevelle SS LS6 đời 1970, Dodge Charger LD đời 2011 và Dodge Charger đời 1968.

Môtô điện Zero DSR 2019.

Phần thứ hai (2017), ngoài những Ford Mustang và Chevrolet Chevelle từ phần một, có thêm nhiều mẫu xe khác xuất hiện và bị phá trong phim như Ford Crown Victoria hay Mercedes E200.

Mới đây, ngôi sao của series John Wick, tài tử Keanu Reeves cũng xuất hiện trong một video phỏng vấn của một tạp chí và khoe bộ sưu tập môtô hàng "độc". Ngoài đời, anh có đam mê đối với dòng xe hai bánh và là nhà đồng sáng lập hãng môtô Arch.

Mỹ Anh