MỹBiểu tượng quen thuộc Spirit of Ecstasy trên mẫu siêu sang độ của rapper Drake được thay bằng con cú bằng vàng với đôi mắt bằng kim cương.

Rolls-Royce Phantom lắp biểu tượng cú vàng Video: Tony Bet

Chiếc Phantom lắp gói độ "Bushukan" của hãng Mansory. Đặc điểm nhận diện từ bên ngoài là sơn hai tông màu.

Nhưng điều đặc biệt nhất nằm trên nắp ca-pô. Biểu tượng huyền thoại của thương hiệu siêu sang Anh, Spirit of Ecstasy được thay bằng con cú vàng gắn kim cương do một đại lý xe sang ở Florida thực hiện. Phần đế của vật trang trí được khắc họ tên đầy đủ của rapper người Canada, Aubrey Drake Graham. Con cú vàng là logo hãng thu âm thuộc sở hữu của Drake, October's Very Own (OVO).

Rapper không tiết lộ tổng chi phí của mẫu xe độ. Tại Mỹ, một chiếc Phantom nguyên bản có giá từ 450.000 USD.

Chiếc Phantom của Drake sơn hai tông màu.

Mẫu siêu sang trang bị gói độ Mansory.

Con cú bằng vàng và mắt gắn kim cương thay cho biểu tượng Spirit of Ecstasy.

Mỹ Anh (theo The Drive)

Ảnh: Driving Emotions