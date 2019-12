Rolls-Royce Phantom bọc thép giá 3,3 triệu USD

Klassen Luxury, hãng độ danh tiếng Đức giới thiệu dự án nâng cấp Rolls-Royce Phantom VIII thành limousine chống đạn.

Chiều dài cơ sở chiếc sedan siêu sang tăng từ 3.772 mm lên 4.822 mm, trong khi chiều dài lên tới 7.032 mm, tức tăng 1.050 mm so với bản Phantom trục cơ sở dài EWB.

Phantom chống đạn.

Ngoài ra, hãng độ còn trang bị thêm lớp chống đạn B7 và thêm vách ngăn, giúp hành khách trong khoang cabin phía sau được an toàn trong các trường hợp nguy cấp hoặc cháy nổ.

Một vài tính năng cũng được bổ sung thêm như cụm giải trí trung tâm đa phương tiện iMac với PC/Wifi/CD/DVD, hệ thống âm thanh cao cấp của hãng Bang & Olufsen, hệ thống ánh sáng xung quanh và mọi chức năng giải trí, thư giãn đều được điều khiển thông qua iPhone.

Chiều dài lên tới 7 m.

Trọng lượng của chiếc xe sẽ nặng hơn so với mức 2,6 tấn của phiên bản EWB do lớp chống đạn và khoang hành khách ở giữa. Tuy nhiên, Klassen vẫn quyết định không điều chỉnh động cơ. Do đó, xe vẫn giữ động cơ 6,75 lít V12 tăng áp kép, tạo ra 563 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm, nhưng sẽ cung cấp hiệu suất tốt nhất cho chiếc xe nặng như một ngôi nhà nhỏ.

Là một chiếc limousine đặc biệt, khách hàng chỉ có thể đặt hàng trước và bàn giao xe sau 6 tháng với giá 3,3 triệu USD.

Xe có giá 3,3 triệu USD.

Minh Quân (theo Carscoops)