Ranger A/TR - dòng lốp cho sở thích off-road

Sản phẩm từ thương hiệu Thunderer thuộc phân khúc lốp địa hình, phù hợp với các dòng xe pickup lẫn SUV, đáp ứng nhu cầu chạy thường ngày lẫn thử thách off-road.

Tết là dịp khép lại chặng đường một năm đã qua, chuẩn bị mở ra một hành trình mới. Để chuẩn bị tốt cho chặng đường này, bạn cần lên kế hoạch kiểm tra và thay một bộ lốp mới cho xe của mình.

Đại diện EuroTyre - nhà phân phối của nhiều thương hiệu lốp của Mỹ, châu Âu tại Việt Nam, cho biết kỳ nghỉ Tết dài ngày dẫn đến nhu cầu thay lốp tăng cao, đặc biệt là các dòng xe SUV, pickup.

Theo đại diện này, hầu hết các khách hàng đều có bốn tiêu chí khi chọn lốp cho xe.

Thứ nhất là muốn thay lốp như đang lắp theo xe, nhưng phải có nét khác biệt để thể hiện cá tính. Thứ hai, mẫu lốp phù hợp cho cả nhu cầu sử dụng thường nhật, lẫn đáp ứng các buổi offroad cuối tuần. Thứ ba, sản phẩm vừa túi tiền nhưng êm ái, an toàn trên cao tốc, đảm bảo trải nghiệm off-road, dễ dàng vượt chướng ngại trên đường địa hình đất, cát, sỏi đá, bùn, thoát nước và bám đường tốt ngay cả khi đường ướt. Thứ tư, khách hàng quan tâm đến bộ lốp gai mới, đẹp, lạ.

Nhằm đáp ứng những yêu cầu đó, EuroTyre chọn phân phối dòng lốp A/T Revolution - Ranger A/TR mang thương hiệu Thunderer. Đây là thương hiệu vốn đã phổ biến ở thị trường Bắc Mỹ và khá nổi tiếng tại Việt Nam với dòng lốp M/T và A/T. Thunderer cũng là một trong những thương hiệu được giới chơi xe offroad Việt Nam ưa thích.

Dòng lốp vận hành mạnh mẽ trên đường off-road, đất đá nhưng vẫn thoải mái, êm ái trên đường nhựa.

Ranger A/T là thế hệ tiếp nối của cả hai dòng lốp tiền nhiệm A/T và M/T trong nhóm phân khúc lốp địa hình, giúp xe vận hành êm ái trên đường nhựa hàng ngày như một chiếc lốp A/T, vừa mạnh mẽ trên đường địa hình trong các chuyến dã ngoại off-road cùng bạn bè cùng sở thích như một chiếc lốp M/T.

Ranger A/TR thừa hưởng nhiều tính năng cải tiến từ những người tiền nhiệm. Khả năng của lốp đối với onroad được đánh giá êm ái, thoát nước tốt trong điều kiện đường ướt, bám đường tốt trên cả điều khiện đường khô và đường ướt, lốp vẫn êm ái khi xe đạt vận tốc 90km/h. Tốc độ tối đa cho phép lên đến 180-190 km/h. Trong khi khả năng chạy offroad đủ mạnh mẽ để vượt qua các địa hình đường cát, bùn lầy nhẹ và đất đá.

Thiết kế gai trên Ranger A/TR giúp tăng độ bám đường.

Với những tính năng trên, A/TR thích hợp cho cả các loại xe bán tải (pickup) thể thao như Ford Ranger WildTrak, Chevrolet Colorado, Mitsubishi Triton và mang thêm sự mạnh mẽ cho các dòng xe đa dụng thể thao SUV như Toyota Fortuner, Misubishi Pajero Sport, Toyota Land Cruiser Prado VX...

Lốp được làm có thêm cả kích thước lốp chuẩn của lốp theo xe, giúp người sử dụng dễ dàng chọn lựa theo sở thích và thay thế đơn giản, dễ dàng trong mọi tình huống. Sản phẩm được sản xuất tại Thái Lan và nhập khẩu phân phối chính thức tại Việt Nam với chính sách bảo hành và dịch vụ hậu mãi từ EuroTyre.

Bảo An