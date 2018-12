Phản ứng của khán giả xem đua môtô nguy hiểm nhất thế giới

Phản ứng của khán giả xem giải đua môtô nguy hiểm nhất thế giới

Nhìn những siêu môtô phóng qua mặt ở vận tốc có những thời điểm lên đến hơn 300 km/h, nghe tiếng động cơ gầm rú khiến nhiều khán giả phấn khích tìm đến Isle of Man TT. Tuy nhiên, những người lần đầu xem giải đua có cảm giác hoang mang, pha đôi chút sợ hãi.

Isle of Man TT được coi là giải đua môtô đường phố nguy hiểm nhất thế giới, vượt qua những gì thường thấy ở giải đua MotoGP, tổ chức ở đảo Isle of Man, nằm giữa Anh và Ireland. Isle of Man TT tổ chức lần đầu tiên vào năm 1907. Mùa giải năm nay bắt đầu từ ngày 26/5 đến 8/6. Nhiều tay đua đã phải bỏ mạng khi tham gia giải đua này, bởi các tai nạn ở tốc độ đến hàng trăm km/h.

Phương Linh

Video: Bigsky