Peugeot ưu đãi dịp Giáng sinh

Hòa chung không khí sôi động mùa lễ hội cuối năm, Peugeot Việt Nam triển khai chương trình quà tặng ưu đãi lên đến 60 triệu đồng cùng các gói quyền lợi ưu đãi dịch vụ sau bán hàng như gói chăm sóc khách hàng toàn diện - Peugeot Total Care.

Từ nay đến hết năm 2019, Peugeot gửi tặng quà Giáng Sinh và năm mới 2020 với ưu đãi giá lên đến 60 triệu cho khách mua xe Peugeot 5008 và đến 20 triệu cho khách mua Peugeot 3008. Đây là ưu đãi tốt nhất từ trước đến nay dành cho bộ đôi SUV châu Âu của thương hiệu xe đến từ Pháp.

Ra mắt cuối năm 2017, Peugeot 5008 là mẫu SUV 5+2 thể thao, trang bị nhiều tính năng hiện đại cùng ngoại hình hiện đại. Cùng với đó, mẫu Peugeot 3008 từng dành các giải thưởng quốc tế danh giá như: giải Vàng danh mục "Car of the Year 2017" - giải chiếc xe tốt nhất năm được công bố tại triển lãm Geneva International Motor Shown. Đây là giải thưởng thường niên được đánh giá và trao tặng bởi 58 nhà báo uy tín đến từ các tạp chí chuyên trang đánh giá ôtô của 22 nước châu Âu; "Red Dot Award 2017" - giải thiết kế sáng tạo cho cả thiết kế ngoại và nội thất với thiết kế i-Cockpit khoang lái mô phỏng cabin máy bay do viện thiết kế Zentrum Nordrhein Westfalen, Đức trao tặng.

Peugeot 5008.

Cùng với bộ đôi SUV trên, sản phẩm MPV đa dụng mới ra mắt mang tên Peugeot Traveller cũng đã được thị trường đón nhận nhờ những ưu điểm như nội thất rộng rãi, bố trí ghế linh hoạt, cửa hông trượt điện tích hợp cảm biến chân... bên cạnh độ bền bỉ và tiết kiệm chi phí vận hành.

Peugeot đồng thời mang đến sự yên tâm cho khách hàng, thông qua việc triển khai đồng loạt các hoạt động chăm sóc, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng như: chế độ bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) kèm gói bảo hiểm vật chất một năm (giá trị lên đến 25 triệu đồng) dành cho chủ nhân sở hữu bộ đôi Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới.

Chính sách hỗ trợ phương tiện thay thế (Mobility Service) của hãng vẫn tiếp tục được duy trì với cam kết hỗ trợ phương tiện đi lại trong lúc chờ đợi khách hàng mang xe vào sửa chữa hoặc bảo hành tại các xưởng dịch vụ Peugeot với thời gian trên 2 giờ. Đồng thời, chủ nhân sở hữu xe Peugeot còn được hưởng quyền lợi sửa chữa ưu tiên trước khi đến xưởng làm dịch vụ thông qua ứng dụng đặt hẹn dịch vụ thông minh My Peugeot App.

"Peugeot không chỉ mang đến thị trường Việt Nam những sản phẩm chất lượng mà còn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hậu mãi và chăm sóc khách hàng linh hoạt", đại diện thương hiệu xe Pháp nói.

Bảo An