Peugeot Traveller - MPV đạt chuẩn an toàn 5 sao châu Âu

Trong mỗi chuyến đi dài trên các dòng xe gia đình, những chiếc MPV chở khách chuyên dụng thường mang lại sự thoải mái cao nhất nhờ không gian nội thất rộng rãi. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng, MPV được trang bị nhiều tiện nghi, trang bị đáp ứng không chỉ nhu cầu chở khách dịch vụ, mà cả nhu cầu sử dụng thường ngày của nhóm khách hàng gia đình. Peugeot Traveller là một trong những ví dụ điển hình như vậy.

Xe Peugeot Traveller đạt chuẩn an toàn 5 sao châu Âu.

Ra mắt hồi tháng 5, MPV Pháp được lắp ráp tại nhà máy của Trường Hải ở Chu Lai - Quảng Nam, cùng nơi sản xuất hai dòng xe 3008 và 5008. Bên cạnh những tiện nghi cao cấp, MPV của Peugeot còn đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 5 sao của tổ chức đánh giá xe mới Euro NCAP.

Trong bảng ghi lại kết quả thử va chạm trước, Traveller bảo vệ tốt vùng đầu và chân của người lái và hành khách trước. Khi đâm vào vật cản cứng cố định ở tốc độ 64 km/h, khoang cabin của Traveller giữ nguyên sự ổn định. Khoang máy và phần hấp thụ xung lực phía trước làm tốt nhiệm vụ giảm lực tác động đến cabin. Bên cạnh đó, các vị trí ngồi trên MPV của Peugeot đều có mức độ bảo vệ hành khách tốt, kể cả đối với trẻ em.

Các vị trí ngồi trên MPV của Peugeot đều có mức độ bảo vệ hành khách.

Ở thử nghiệm va chạm bên sườn, Traveller đạt điểm số tối đa. Khi bị đâm ngang ở tốc độ 50 km/h và va vào vật cứng ở tốc độ 32 km/h, tất cả người ngồi trên xe đều được bảo vệ an toàn, hệ thống túi khí rèm, dây an toàn giúp giảm tổn thương. Kết quả đánh giá tổng thể cuối cùng, MPV Peugeot bảo vệ người lớn 87%, trẻ em 91%, bảo vệ người đi bộ 64% (giảm mức gây thương tổn khi không may có tai nạn xảy ra). Các công nghệ an toàn trên xe được đánh giá mức 78%. Các chỉ số thu được sau thử nghiệm của Peugeot Traveller tương đương mức an toàn 5 sao theo tiêu chuẩn Euro NCAP, mức cao nhất.

Hệ thống túi khí trên xe.

Traveller sử dụng hệ khung gầm EMP2 mới. Loại khung gầm mới có tính module cao, cho phép nhiều lựa chọn trục cơ sở dài, ngắn, gầm thấp/cao. So với thế hệ tiền nhiệm, khung gầm mới nhẹ hơn 70 kg, sử dụng thép có độ cứng cao, nhôm, hợp kim magiê và các loại vật liệu tổng hợp khác. Peugeot cho biết, kết cấu khung gầm mới cho khả năng chịu lực tốt, có độ ổn định cao khi vận hành. Nhờ giảm trọng lượng khung gầm, mức tiêu hao nhiên liệu của xe trở nên tối ưu. Theo công bố nhà sản xuất, Traveller có mức tiêu hao nhiên liệu đường hỗn hợp đạt 6,3 lít/100 km.

Thiết kế xe Peugeot Traveller.

Với nhiều người mua xe, tiện nghi là yếu tố cân nhắc, trong trang bị an toàn được chú ý nhiều hơn. MPV Pháp sở hữu nhiều tính năng an toàn hàng đầu hiện nay. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS giúp giảm nguy cơ trượt bánh khi phanh khẩn cấp ở tốc độ cao. Lực phanh được phân bổ tối ưu đến các bánh nhờ hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, từ đó mang lại hiệu quả phanh cao nhất. Ngoài ra, Traveller còn sở hữu các hệ thống an toàn khác như cân bằng điện tử ESP, chống trượt ASR hay kiểm soát chế độ lái Grip Control.

Trên những hành trình dài, người lái có thể rơi vào trạng thái mất tập trung trong khoảnh khắc nhất định, do đó các công nghệ hỗ trợ lái đóng góp vai trò quan trọng lúc này. Traveller có hệ thống cảnh báo chệch làn đường sẽ báo hiệu cho người lái khi xe dần di chuyển qua làn đường khác mà không có tín hiệu xi-nhan. Hệ thống cảnh báo điểm mù sẽ đưa ra tín hiệu khi có phương tiện lưu thông trong khu vực không nhìn thấy qua gương, từ đó người lái sẽ tăng mức tập trung trong điều kiện giao thông thực tế. Phía trước và phía sau xe đều có cảm biến, kết hợp cùng hệ thống camera 180 độ, giúp việc lùi xe dễ dàng hơn, kể cả ở những khu vực chật hẹp.

Hệ thống cảnh báo chệch làn đường giúp xe di chuyển an toàn.

Ngoài ra, Traveller còn nhiều tính năng khác, hỗ trợ tối ưu cho việc chuyên chở khách. Đối với hành khách là trẻ em, xe có ghế ISOFIX giúp bảo vệ an toàn. Theo kết quả thử nghiệm của Euro NCAP, hệ thống ghế này có khả năng bảo vệ tốt cho các bé 18 tháng đến 36 tháng tuổi. Trong khi đó, tài xế được hỗ trợ từ hệ thống gương quan sát trẻ em. Cabin gắn cảm biến chuyển động, giúp phát hiện người hoặc động vật bị bỏ quên trên xe khi đã khoá cửa. Cửa trượt trên Traveller có khả năng chống kẹt, an toàn cho người dùng.

Tại Việt Nam, Traveller trang bị động cơ 2.0 diesel, 4 xi-lanh, công suất 150 mã lực tại 4.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 370 Nm tại 2.000 vòng/phút, hộp số tự động 6 cấp. Phiên bản Luxury giá 1,699 tỷ đồng.

