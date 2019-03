Ôtô lao xuống sông, hai người trong xe đứng lên nóc

Chủ nhân chiếc Tesla Model S ở Thượng Hải nói rằng mẫu xe điện tự tăng ga trong khi mình đang để chân ở bàn đạp phanh.

Xe Tesla lao xuống sông Video: Twitter

Xiao Chen kể lại với giới truyền thông địa phương, anh đang đưa chiếc Tesla vào trạm sạc ở quận Thanh Phổ, Thượng Hải, thì xe tăng tốc và anh mất kiểm soát. Xe sau đó tông xuyên hàng rào và lao thẳng xuống sông. May mắn là nước cạn nên cả tài xế và nữ hành khách thoát được ra ngoài và không bị thương.

Hai người trong xe may mắn thoát ra ngoài. Video: Twitter

Video ghi lại tại hiện trường cho thấy chiếc sedan đang được đưa lên bờ. Dù không chìm hoàn toàn, chiếc ôtô điện cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn từ việc bị ngập nước.

Ôtô Tesla lao xuống sông, hai người trong xe đứng lên nóc Video: Twitter

Hiện chưa thể biết nguyên nhân chính xác của tai nạn, có thể do hệ thống của xe, hoặc do sự nhầm lẫn của con người. Tuy nhiên, việc bị kết tội tăng tốc ngoài ý muốn không phải lần đầu xảy ra với những chiếc Tesla. Thực tế, một số vụ tai nạn có liên quan tới dòng xe này từng được cho là do xe tăng ga ngoài chủ ý của tài xế.

Mỹ Anh