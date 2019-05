Ôtô bay khỏi mặt đường, nằm lên dải phân cách

Chiếc Tesla Model X nằm thăng bằng trên dải phân cách thuộc đoạn đường cao tốc ở Pháp.

Tai nạn xảy ra trên đường cao tốc A404 thuộc địa phận tỉnh Ain, giáp biên giới Thụy Sĩ, theo Electrek. Ảnh hiện trường được cảnh sát địa phương chia sẻ trên trang mạng xã hội hôm 16/5.

Mẫu ôtô chạy điện nằm thăng bằng trên dải phân cách. Ảnh: Facebook

Theo đó, địa điểm xảy ra tai nạn là điểm kết thúc của lối ra khỏi đường cao tốc. Hiện chưa rõ nguyên nhân thực sự, nhưng có thể tài xế định rẽ phải nhưng do chạy tốc độ cao nên mất lái.

May mắn không có ai bị thương. Tài xế cũng bình an vô sự, nhưng có phần chấn động do sợ hãi hơn là bị đau.

Việc chiếc Tesla giữ được thăng bằng trên dải phân cách được cho là nhờ kết cấu mẫu ôtô điện này khác với dòng xe dùng nhiên liệu thông thường. Gói pin được bố trí dưới sàn xe tạo sự bằng phẳng, nhờ đó chiếc Model X không bị lệch sang bên.

Tai nạn ngay ở lối ra khỏi đường cao tốc. Ảnh: Facebook

Mỹ Anh