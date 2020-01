Ôtô bán chạy nhất Anh quốc 2019

Ba mẫu Ford Fiesta, Volkswagen Golf, Ford Focus dẫn đầu doanh số với gần 200.000 xe.

Số liệu dựa trên báo cáo của Hiệp hội các nhà Sản xuất và Kinh doanh ở Anh (SMMT - Society of Manufacturers and Traders). Fiesta dẫn đầu với doanh số 77.833 xe, nhiều hơn gần 20.000 chiếc so với Golf của Volkswagen (58.994 xe). So với năm 2018, Fiesta bán ít hơn 18.059 xe ở mức 95.892 chiếc.

Doanh số ôtô mới năm 2019 giảm 2,4% so với năm 2018, mặc dù tổng doanh số bán ra tăng 2,2%. Báo cáo cho hay, sự sụt giảm phần lớn là do dòng xe động cơ diesel bán chậm, giảm 21,8% so với năm 2018.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ôtô bán nhiều nhất năm 2019 tại thị trường Anh quốc.

1. Ford Fiesta: 77.833 chiếc

Ford Fiesta bán chạy nhất ở Anh năm 2019.

Năm 2019 Ford Fiesta bán được 77.833 xe, nhiều hơn 18.839 chiếc so với vị trí thứ hai. Đây không phải lần đầu tiên Fiesta là mẫu xe bán chạy nhất ở Anh.

2. Volkswagen Gold - 58.994 xe

Năm 2019, Volkswagen bán được 58.994 chiếc Golf.

Giống như năm 2017, 2018, Golf duy trì vị trí thứ hai năm thứ ba liên tiếp sau Ford Fiesta. Mẫu hatchback của hãng xe Đức bán được 58.994 xe trong năm 2019. Hãng này cho biết, Golf sẽ thiết kế lại trong năm 2020 với tên gọi mới là Golf Mk8. Volkswagen kỳ vọng mẫu hatchback mới sẽ duy trì vị thế như người tiền nhiệm.

3. Ford Focus - 56.619 xe

Ford Focus bán được 56.619 xe.

Năm 2019, Focus xếp vị trí thứ ba chỉ bán ít hơn Golf có 2.375 xe.

4. Vauxhall Corsa - 54.239 xe

Vauxhall Corsa bán được 54.239 xe.

Năm 2019, Corsa giảm một vị trí so với 2018 với doanh số đạt 54.239 xe. Giống như Volkswagen Golf, Vauxhall Corsa trong năm sẽ có phiên bản mới trong năm 2020. Hãng đánh giá doanh số năm 2020 sẽ bị ảnh hưởng bởi phiên bản mới.

5. Mercedes A-class - 53.724 xe

Mercedes A-class.

Với gần 54.000 xe, Mercedes A-class chiếm vị trí thứ năm, trở thành mẫu xe hạng sang cỡ nhỏ bán chạy hơn đối thủ BMW series 1 và Audi A3 trong năm 2019.

6. Nissan Qashqai - 52.532 xe

Nissan Qashqai, mẫu SUV cỡ nhỏ phổ biến nhất Anh năm 2019.

Nhờ doanh số đạt 52.532 xe, Nissan Qashqai trở thành mẫu SUV cỡ nhỏ phổ biến nhất ở Anh, bỏ xa đối thủ xếp sau là Ford Kuga (Escape) hơn 10.000 xe.

7. Ford Kuga - 41.671 xe

Ford Kuga, mẫu SUV cỡ nhỏ phổ biến thứ hai ở Anh.

Theo SMMT, vị trí của Ford Kuga (Escape) gây ngạc nhiên, nhưng với doanh số 41.671 xe trong năm 2019, đây là chiếc SUV cỡ nhỏ phổ biến thứ hai ở Anh. Con số này đạt được nhờ vào doanh số bán hàng trong tháng 12 vượt trội của Kuga.

8. Mini Cooper - 41.188 xe

Mini bán được 41.188 xe năm 2019.

Giảm khoảng 7.000 chiếc so với năm 2018, nhưng doanh số cả năm 2019 của Mini đạt 41.188 xe, lọt top 10 xe bán chạy nhất ở Anh năm 2019.

9. Volkswagen Polo - 37.453 xe

Volkswagen Polo giảm ba bậc so với năm 2018.

Năm 2019, doanh số của Polo chỉ bán được 37.453 xe đứng ở vị trí thứ chín. So với năm 2018, Polo bán được 45.149 xe, xếp vị trí thứ sáu.

10. Kia Sportage - 34.502 xe

Kia Sportage bán được 34.502 xe năm 2019.

Năm thứ hai liên tiếp, Kia Sportage xếp ở vị trí thứ 10, và là mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ phổ biến thứ ba ở Anh trong năm 2019.

Minh Vũ

Ảnh: Autoexpress