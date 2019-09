'Option' không thể thay thế ý thức lái xe

Xe có nhiều tiện ích sẽ an toàn hơn, nhưng đừng cậy "option" mà bỏ qua ý thức và kỹ năng lái xe cơ bản.

Đọc bài viết "Xe có bao nhiêu 'option' cũng là phù phiếm" tôi nghĩ, bạn nói đúng về nhu cầu và hoàn cảnh mọi người. Nhưng bạn đang nhầm lẫn giữa ý thức giao thông và trách nhiệm của tài xế với option xe.

Đúng là ở Việt Nam người chết vì tai nạn giao thông rất nhiều và theo thống kê thì phần đông người thiệt mạng là đi xe máy. Cũng như với xe hơi thì đa phần tốc độ di chuyển trong nội đô là không cao. Nhưng thử hỏi khi đi quốc lộ, cao tốc, đèo dốc... mà người lái tuân thủ ý thức và trách nhiệm nhưng vẫn có tai nạn do không xử lý được thì sẽ như thế nào? Khi đó ngoài hệ thống khung gầm thì các option về an toàn sẽ phát huy tác dụng để đảm bảo thiệt hại cho người trong xe một cách ít nhất.

Chúng ta đang nhầm trong việc tranh luận các option cần thiết cho sự an toàn và không cần thiết chỉ tính năng tiện dụng. Nhưng dù gì một chiếc xe có nhiều option vẫn yên tâm hơn. Ngoài việc khung gầm của chiếc xe tốt để có thể bảo vệ tài xế và hành khách trong xe, làm cho người ngồi trong xe thoải mái, đỡ mệt khi đi xe, thì đặc biệt là những option bảo đảm an toàn rất quan trọng. Khi có sự cố thì chính những option đó mới thật sự cần thiết. Cho dù xe tôi rất ít option và chỉ 2 túi khí, nhưng tôi vẫn ủng hộ những xe có nhiều option an toàn.

Ý thức, trách nhiệm, kỹ năng của người cầm lái là quan trọng. Nhưng không ai dám đảm bảo điều gì sẽ xảy ra và có thể đến bất cứ lúc nào nên ỷ lại vào các option cũng là sai.

Độc giả KK M