Alex Dobson và cậu con trai Riley chơi trò đốt lốp ôtô trên lối đi tại nhà riêng. Video sau đó được đăng trên Facebook với 49.000 lượt chia sẻ kèm theo vô số phản hồi mà phần lớn không cổ vũ kỹ năng của đứa trẻ.

Thay vào đó, người bố bị đánh giá vô trách nhiệm khi để con ngồi sau vô-lăng một chiếc ôtô mà động cơ vẫn chạy, đồng thời còn khuyến khích đứa trẻ thực hiện màn đốt lốp.

Ông bố bị thu xe vì dạy con trai 5 tuổi đốt lốp

Trong khi chiếc Holden Commodore, mẫu sedan Australia, tỏa khói mù mịt, đồng nghĩa kỹ năng đốt lốp được thực hiện đúng cách, người bố tỏ ra rất tự hào về cậu con trai, theo 9News.

Nhưng vấn đề là cậu nhóc chỉ có một mình trong xe. Nhiều bình luận cho rằng đứa trẻ hoàn toàn có thể tự mình làm lại việc này vào một ngày nào đó, và bi kịch có thể xảy ra khi chiếc xe mất kiểm soát.

Kỹ năng đốt lốp đòi hỏi tài xế phải đạp phanh đủ mạnh để giữ xe đứng im, trong khi vừa phải đạp chân ga sao cho bánh xe xoay tròn tại chỗ và tạo ra khói. Với phần lớn người trưởng thành, việc này có thể được thực hiện một cách an toàn, đặc biệt trong một khu vực riêng.

Những lo lắng liên quan tới sự an toàn và trách nhiệm của các bậc phụ huynh khi kỹ năng khó lại do một đứa trẻ thực hiện và chỉ được giám sát bởi một phụ huynh trên tay cầm camera và không có biện pháp an toàn rõ rệt nào. Chiếc Holden Commodore sau đó bị các nhà chức trách thu giữ.

