Nữ tay đua tử nạn khi đang lập kỷ lục tốc độ

MỹJessi Combs thiệt mạng hôm 27/8 trong chiếc ôtô động cơ phản lực công suất 52.000 mã lực ở Oregon.

Combs tử nạn trên một đáy hồ cạn thuộc sa mạc bang Oregon, theo AP. Cô vừa bước sang tuổi 39 được một tháng.

Nữ tay đua chuyên nghiệp đang nỗ lực phá kỷ lục tốc độ 825 km/h do Kitty O'Neil lập năm 1976, người đã qua đời trong năm 2018 ở tuổi 72. Nhưng O'Neil khi đó lái một chiếc xe 3 bánh. Còn Combs giữ danh hiệu "Người phụ nữ nhanh nhất trên xe 4 bánh" sau khi đạt tốc độ 640 km/h vào năm 2013.

Jessi Combs bên chiếc xe từng giúp cô đạt tốc độ 640 km/h năm 2013. Hôm 27/8, Combs được cho là điều khiển chính chiếc xe này khi gặp nạn. Ảnh: Landspeed

Vài ngày trước khi gặp nạn, Combs bày tỏ trên tài khoản Instagram về mong muốn phá kỷ lục của O'Neil. Tháng 10/2018, cô từng đạt tốc độ 787 km/h và hôm 27/8 vừa qua, Combs tới Oregon với mục tiêu lập kỷ lục mới.

Ngoài đường đua, Combs còn được biết đến trong vai trò người dẫn chương trình. Cô tham gia một số chương trình truyền hình như "Xtreme 4x4", "MythBusters" hay "Overhaulin". Thương hiệu thời trang riêng của Combs chuyên về áo khoác, găng tay và mũ bảo hiểm cho những phụ nữ mê xe. Người phụ này còn có kỹ năng và sự hiểu biết về cơ khí.

Cuối 2011, Combs bắt đầu ghi hình cho một chương trình của Autoblog, "The List: 1.001 Car things to do before you die" (Danh sách: 1.001 điều trên ôtô cần làm trước khi bạn chết"). Chương trình phiêu lưu với những thử thách dành cho các nhân vật chính qua các tình huống nguy hiểm có thể gặp khi đi ôtô. Như trong một tập, Combs và bạn diễn phải tìm cách thoát khỏi ôtô đang kề mép vực.

Combs và chiếc BMW R nineT độ do cô tự thiết kế và chế tạo với sự hợp tác của một số người bạn. Ảnh: Cycle World

Hiện chưa rõ tình huống cụ thể về tai nạn hôm 27/8 và cảnh sát đang điều tra. Terry Madden, một đối tác của Combs, miêu tả đó là một "tai nạn kinh hoàng" và cho biết anh "đã làm mọi thứ có thể để cứu cô ấy".

Chiếc xe gắn động cơ phản lực của Combs, North American Eagle, có công suất 52.000 mã lực, dài 17 m và vốn được chế lại từ thân một chiếc máy bay phản lực F-104.

Mỹ Anh