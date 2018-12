Nữ tài xế xe tải hạng nặng nổi tiếng ở Ba Lan

Nữ tài xế xinh đẹp lái xe tải hạng nặng ở Ba Lan

Được cho là nữ tài xế chuyên nghiệp duy nhất tại Ba Lan điều khiển loại xe tải cỡ lớn, Iwona thường làm chủ các cỗ máy nặng tới 40 tấn và có công suất khoảng 500 mã lực, theo Facet.onet.

Người đẹp tóc vàng là nữ tài xế xe tải cỡ lớn duy nhất ở Ba Lan.

Người đẹp có một kênh riêng trên Youtube mang tên mình với rất nhiều video tự quay cho thấy kỹ năng lái, công việc thường ngày của một nữ tài xế xe tải hay trải nghiệm thú vị khi lái thử một chiếc Bentley - một mẫu xe khác hoàn toàn với các cỗ máy đầu kéo đồ sộ.

Nữ tài xế sở hữu ngoại hình quyến rũ.

Thậm chí Iwona còn quay video riêng để trả lời người hâm mộ về việc giảm cân, tuyên truyền cho chiến dịch an toàn đường bộ... Nhiều video thu hút hàng triệu lượt xem. Trong phần giới thiệu về bản thân trên trang mạng xã hội, Iwona cho biết lý do cô làm tài xế xe tải chuyên nghiệp là vì yêu tự do, yêu tiếng động cơ xe, thích chụp cảnh trăng sao và mặt trời lên.

Nữ tài xế xe tải chuyên nghiệp ở Ba Lan

Mỹ Anh

Nguồn video: Youtube