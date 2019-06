Nữ tài xế dừng giữa cao tốc tìm đường khiến ba ôtô đâm nhau

Chiếc BMW màu xanh dừng sát dải phân cách giữa trên đường cao tốc ở Chiết Giang, Trung Quốc, và khiến xe phía sau phải chậm lại để tránh.

Nữ tài xế dừng giữa cao tốc xem định vị, ba ôtô đâm nhau Video: Pearvideo

Ngày 24/6, gần lối ra khỏi cao tốc ở Chiết Giang, một chiếc BMW màu xanh nháy đèn khẩn cấp và dừng sát dải phân cách giữa đường, tức làn chạy tốc độ cao nhất. Một ôtô màu trắng ngay phía sau gần như phải dừng lại và từ từ vòng tránh.

Nhưng ba xe khác tiếp theo phía sau không được may mắn như thế. Va chạm bắt đầu từ một chiếc Lincoln màu đen khi tài xế không kịp giảm tốc độ và đâm vào đuôi chiếc Audi A8. Mẫu sedan hạng sang bị đẩy lên đụng đuôi một chiếc Toyota Prado.

Va chạm khiến chiếc Audi A8 hư hỏng nặng và không thể chạy tiếp. Hai xe kia bị dập móp. Chiếc BMW vô sự. May mắn không ai bị thương. Tài xế BMW lái xe đi mất.

Sau khi kiểm tra video ghi lại từ camera giám sát, cảnh sát tìm được người điều khiển chiếc BMW và đó là một phụ nữ. Vốn lái xe từ Giang Tô tới Chiết Giang, nữ tài xế họ Chu không quen đường và dừng lại giữa cao tốc để xem định vị. Theo lời kể, sau khi xác định được đường đi, người phụ nữ này tiếp tục lái xe mà không biết rằng có tai nạn ngay phía sau. Đến khi nhận cuộc gọi từ cảnh sát, bà Chu mới hay rằng mình là người có liên quan.

Tài xế của chiếc Lincoln bị phạt 30 USD do không giữ khoảng cách an toàn. Ngoài ra, cả ba tài xế liên quan trực tiếp đều bị phạt 30 USD do không tuân thủ quy định đặt biển cảnh báo phía sau xe khi tai nạn xảy ra.

Bà Chu cũng bị phạt 30 USD và trừ 6 điểm bằng lái do đỗ xe trên cao tốc và một phần trách nhiệm với tai nạn. Nhưng vì trước đó đã bị trừ 9 điểm, mà bằng lái chỉ tổng cộng 12 điểm, nữ tài xế này bị thu bằng và sẽ phải thi lại lý thuyết để có thể được tiếp tục lái xe, theo Sina.

Mỹ Anh