Những xe có cảm giác lái tốt nhất ở Việt Nam

Cảm giác lái - khái niệm mơ hồ với tài xế Việt

Sau bài viết ban đầu về "Cảm giác lái - khái niệm mơ hồ với tài xế Việt", tôi xin được chia sẻ tiếp những cảm nhận của bản thân về những xe từng lái.

Ở phần một, quan điểm của mình là xe có cảm giác lái tốt phải là một chiếc xe toàn diện. “Vợ hai” phải làm cho ta phấn khích khi cần, tùy biến khi thích, nhưng cũng thân thiện để dùng hàng ngày và dễ chịu để vui sống dài lâu. Khó thật. Vậy nên nhiều ông lấy vợ hai lần thứ n vẫn chưa ưng ý.

Tầm 8 năm trước, có cuộc tranh cãi nảy lửa trên diễn đàn - Civic và Altis, xe nào lái hay hơn? Ngày đó mình hiểu biết hạn hẹp, nghĩ trong đầu Altis là “không có cửa”, nhưng giờ nghĩ khác. Nếu nói về vận hành, tăng tốc, cảm nhận tay lái thì Civic hơn hẳn Altis. Nhưng Civic điểm mù lớn (công thái học kém), cách âm kém, ồn gầm và treo cứng (NVH kém), trong khi Altis làm những điều này tốt hơn. Thế nên, những xe mà mình chọn ra dưới đây, đâu đó chưa nhất, nhưng lại toàn diện nhất theo 4 tiêu chí đã nói ở phần một.

Trong các lần training tại Việt Nam cũng như ở Đức, mình được trải nghiệm cả những sản phẩm của các hãng khác nên có cơ sở so sánh chứ ko đánh giá chay theo thông số. Mình cũng xin ko nhắc nhiều đến siêu xe vì mình cũng chưa có nhiều dịp trải nghiệm (mình chỉ xin nói từ Porsche 911/AMG GT đổ xuống thôi, từ đó trở lên có trải nghiệm đi nữa thì mình cũng chưa đủ tầm để đánh giá). Phạm vi đánh giá cũng gói gọn trong những mẫu xe có ở Việt Nam hoặc có khả năng về Việt Nam.

Các xe lái hay theo tầm giá:

- Dưới 400 triệu: Tìm xe Nhật cũ, cầu sau số sàn mà chơi. BMW serie 3 E46 số sàn cũng được.

- Dưới 600 triệu: Honda City hoặc Ford Fiesta.

Thực sự mà nói thì Fiesta chạy lanh lẹ và bốc hơn, nhưng không gian quá chật hẹp và ghế ngồi ko thoải mái, nên đi đường dài và sự dễ chịu ko bằng City. Buồn cười cái là Jazz mới ra nhìn thể thao vậy mà chạy ko hay bằng City, treo mềm.

- Dưới 1 tỷ: Ford Focus.

Tết rồi mình chạy con Focus Ecoboost một tuần. Nói chung ko chê được điểm gì (ngoại trừ khoang để chân hơi hẹp, bệ nhựa trung tâm làm hơi to lấn sang cả khu vực ga – phanh. Tay lái cầm cũng chưa đã tay lắm, chất liệu thiếu độ bám). Nhưng nói chung là handling tốt, cách âm tốt, ghế hỗ trợ tốt, được 7/10 so với C-Class. Tầm tiền này vậy là nhất rồi.

Lựa chọn khác: Honda Civic, Hyundai Elantra Sport. Civic ồn với vào cua nhanh bị understeer. Hyundai thì mình rất bất ngờ vì khá toàn diện, cách âm và đầm chắc còn hơn Civic, chỉ tội cái vô-lăng nó thiếu phản hồi và chạy nhanh bị nhòa. Nói chung Focus lái ngon nhất, nhưng có tiền mình ko mua Focus vì hàng ghế sau quá chật và đứng, lại ko có cửa gió sau. Mình chưa có dịp lái Volkswagen Jetta. Anh em nào lái rồi có thể chia sẻ thêm.

- 1 - 1,5 tỷ: Mercedes C 200.

Nói đến đây nhiều bimmer fan nổi máu rồi. Cái này anh em nào cảm thấy chưa thuyết phục, xin mời tìm 320 chạy thử, rồi tìm C 200 chạy thử. Lý tưởng nhất là có xe người quen mượn lái 2-3 ngày. Anh em phải khách quan, ko để định kiến trước khi lái thử, cởi mở với cả hai, lái đủ lâu và thử tất cả các chế độ nhé. Cam đoan là bạn sẽ suy nghĩ hoàn toàn khác.

- 1,5 - 2 tỷ: Chọn con tim hay lặng nghe lý trí? C 300 AMG hoặc Subaru WRX?

C 300 cũng có cục máy ngon, dẫn động cầu sau, phuộc hơi. Để Sport + chạy thì phê phải biết. Biết chạy thì vẫn drift bét nhè. C 300 cũng phù hợp để anh em độ nhẹ và nhanh chóng về zin, race chip, ống xả, ecu flash rất sẵn trên thị trường. Cùng cục máy M274 cải tiến nhưng phần cứng của C 300 cải thiện hơn so với C 200/C 250.

Bên cạnh C 300 là WRX số sàn, nhớ là số sàn, mua CVT thì mua Camry chạy cho êm nhé. Handling tốt, tiềm năng độ lớn, động cơ boxer FA20 mới, nhưng dàn treo hơi cứng và công thái học quá thô. Subie sẽ làm bạn yêu nhanh chứ ko thể yêu lâu được. Còn WRX STI, quá huyền thoại rồi, mạnh hơn WRX nhưng cũng quá cứng để đi hàng ngày. Subaru hơi chậm nâng cấp cho STI nên bị lạc hậu về hiệu suất. Cục máy của STI cũng bị turbo lag ở vòng tua thấp nhiều hơn so với cục máy FA20 trên WRX. Nếu chỉ chạy phố, ko đi track ko đi xa thì có khi mua WRX hợp lý hơn. STI chỉ hay khi bạn chịu đạp và red line thường xuyên, chạy dưới power band của nó thì vừa turbo lag vừa khó đi số.

Cá nhân mình rất thích Subaru. Thế giới chơi xe nợ Subaru một lời cảm ơn, vì họ đã làm ra những chiếc xe mạnh mẽ trong tầm giá để ai cũng có thể vươn tới và mày mò. Có điều Subaru về Việt Nam giá cao quá. Xin nhắc lại, Subaru là xe phổ thông mạnh hơn và thể thao hơn các xe khác, chứ chưa phải là xe sang. Giá như hiện nay là quá bất hợp lý.

Chưa kể chính vì tiềm năng độ mà mua Subaru bạn tự nhiên trở thành con nghiện và tốn bao nhiêu tiền để tune, để build. Mình có mấy người bạn ở Mỹ, Australia. Tụi nói cứ bảo là ráng độ xíu nữa là chạy bằng AMG, bằng M///, bằng Porsche. Riết rồi tụi nó vẫn chưa hài lòng và ko thể dừng lại.

BMW 330 mình ko chọn vì vừa ko toàn diện và dễ chịu để đi lâu như C 300, vừa ko có bản sắc như WRX/WRX STI dù 330 handling rất tốt. Muốn có một chiếc 330 đàng hoàng thì giá phải thêm option. Còn Audi A4 ở Việt Nam là xe cầu trước, ko nói gì thêm.

Ngoài ra, dưới 2 tỷ, bạn muốn hưởng thụ thuần cảm giác lái và ko cần thực dụng thì mua Toyota 86. Mua 86 thôi, ko cần BRZ đâu, BRZ ko có gì khác mấy mà bán đắt kinh. Thời trước, mình có dịp lái thử 86. Lần đó thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về Toyota (dù cũng đã đọc nhiều về Supra/AE86 mà chưa có dịp lái).

Những phân khúc ở tầm giá cao hơn có nhiều điều đáng bàn hơn, hẹn gặp các bạn ở những số sau.

Độc giả Minh Tuấn