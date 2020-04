Những ưu thế giúp Kia Soluto cạnh tranh trong phân khúc

Giá bán hấp dẫn, diện mạo trẻ trung, trang bị tiện nghi đầy đủ, chi phí tiết kiệm là những yếu tố chính giúp Kia Soluto dễ dàng tiếp cận khách hàng Việt.

Tại thị trường ôtô Việt Nam, các mẫu sedan hạng B rất được người dùng ưa chuộng. Theo báo cáo của VAMA và TC Motor, tính chung trong năm 2019, doanh số của toàn thị trường ô tô đạt hơn 401.000 xe các loại. Trong số này, doanh số của các mẫu sedan hạng B chiếm tới hơn 66.000 xe. Với thành tích này, sedan hạng B trở thành phân khúc ôtô bán chạy nhất thị trường Việt Nam 2019.

Sở dĩ sedan hạng B hợp gu khách hàng Việt là bởi giá bán hấp dẫn, dao động khoảng từ 400-600 triệu đồng, phù hợp với ngân sách của nhiều khách hàng có ý định tậu ôtô lần đầu. Bên cạnh đó, phong cách thiết kế của các mẫu sedan hạng B nhìn chung đều trẻ trung, hiện đại, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Ngoài ra, các mẫu sedan hạng B đều sử dụng động cơ dung tích nhỏ, dễ vận hành và tiết kiệm nhiên liệu.

Hiện tại, phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam đang có sự góp mặt của gần 10 mẫu xe và chia thành 2 nhóm rõ rệt. Nhóm đầu tiên gồm những mẫu xe có doanh số vượt mốc hàng nghìn xe một tháng như Toyota Vios và Hyundai Accent. Nhóm thứ hai gồm những mẫu xe có doanh số thấp hơn gồm Honda City, Kia Soluto, Mitsubishi Attrage hay Mazda2. Hiện các mẫu xe ở nhóm dưới đang có cuộc chạy đua về trang bị và giá bán, hứa hẹn sẽ tạo áp lực mạnh mẽ lên những mẫu xe đang ở top đầu.

Kia Soluto là mẫu xe mới nhất trong phân khúc sedan hạng B nhận được nhiều nâng cấp đáng kể với màn ra mắt phiên bản Kia Soluto AT Luxury. Đây chính là bản cao cấp nhất của dòng Soluto hiện hành, được bổ sung thêm nhiều trang bị tiện nghi hơn nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng mua xe phục vụ gia đình hay mua xe kinh doanh với mức chi phí đầu tư ban đầu hợp lý.

Về thiết kế ngoại thất, Kia Soluto AT Luxury cơ bản là một phiên bản nâng cấp về trang bị của bản AT Deluxe. Do đó, thiết kế ngoại thất của Kia Soluto AT Luxury mới vẫn giữ nguyên vẻ trẻ trung, năng động khi kết hợp hài hòa và cuốn hút giữa những nét vẽ cong phong cách và các nét thẳng mạnh mẽ, cá tính. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mũi hổ được thiết kế cách tân với đường viền mạ chrome nối liền 2 cụm đèn pha tạo sự thanh thoát.

Kia Soluto AT Luxury.

Phiên bản nâng cấp Kia Soluto AT Luxury còn được bổ sung thêm ốp hông giúp chiếc sedan hạng B trở nên phong cách, thể thao và năng động hơn. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị gương gập điện mang lại sự thuận tiện cho khách hàng khi đỗ xe trên phố hay di chuyển vào các ngõ hẹp. Đặc biệt, Kia Soluto AT Luxury còn được trang bị cốp sau mở điện thông minh, sẽ tự động mở sau khi giữ remote khoảng 3 giây hoặc sử dụng nút bấm ngay trên cốp xe.

Kia Soluto AT Luxury cũng được nâng cấp về nội thất bao gồm hệ thống ghế ngồi bọc da hai tông màu Xám-Đỏ mang lại cảm giác sang trọng và cao cấp hơn. Ngoài ra, Kia Soluto AT Luxury còn được trang bị chìa khóa thông minh (smartkey) cho phép người dùng có thể khóa, mở khóa cửa và cốp sau xe một cách nhanh chóng, thuận tiện, đồng thời còn hỗ trợ khởi động nổ máy từ xa. Đây là tính năng tiện ích với điều kiện khí hậu tại Việt Nam, nhất là trong những ngày nắng nóng, tính năng này sẽ giúp khởi động động cơ, qua đó mở điều hòa trên xe. Khi khách hàng vào xe đã có được mức nhiệt độ mong muốn mà không cần chờ đợi lâu. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị thêm nút nhấn khởi động (Start/Stop) giúp khởi động xe một cách nhanh chóng, giảm bớt đi các hành động như tìm khóa, tra chìa vào ổ khóa.

Kia Soluto AT Luxury còn được trang bị cốp sau mở điện thông minh.

Ngoài những điểm mới trên, các trang bị nội thất khác trên bản Luxury giống với bản AT Deluxe bao gồm vô lăng bọc da tích hợp các nút bấm chức năng, màn hình giải trí 7 inch, dàn âm thanh 6 loa. Điều hòa chỉ có duy nhất loại chỉnh cơ.

Phiên bản cao cấp nhất của Soluto còn được bổ sung thêm một loạt những trang bị an toàn hiện đại vượt trội so với các mẫu xe cùng phân khúc như hệ thống cân bằng điện tử (ESP), hệ thống khởi hành ngang dốc (HAC) và điều khiển hành trình (Cruise Control). Bên cạnh đó, Kia Soluto AT Luxury vẫn sở hữu các trang bị an toàn chuẩn mực bao gồm hệ thống phanh ABS, hệ thống an toàn 2 túi khí, camera và cảm biến lùi.

Ngoài ra, Kia Soluto AT Luxury còn nổi bật nhờ được trang bị tính năng công nghệ thông minh Kia Link. Với tính năng này, người dùng Soluto có thể yên tâm nhờ được cảnh báo kịp thời khi xe gặp phải các trục trặc kỹ thuật, từ đó có thể chăm sóc, bảo trì và sử dụng chiếc xe hiệu quả hơn. Đây là trang bị mới lần đầu tiên xuất hiện trên xe Kia.

Hơn 6.000 Kia Soluto đã bán ra tại thị trường Việt Nam.

Khả năng vận hành ổn định và rất tiết kiệm nhiên liệu của Kia Soluto là một trong những yếu tố luôn được khách hàng mua xe lần đầu quyết định xuống tiền. Cung cấp sức mạnh cho Kia Soluto là động cơ Kappa 1.4 thế hệ mới sản sinh công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn 132 Nm đi kèm hộp số tự động 4 cấp chuyển số mượt mà, tay lái trợ lực điện giúp người lái dễ dàng điều khiển. Kia Soluto có chung khung gầm, động cơ với Accent nhưng vì nhẹ hơn nên khả năng tăng tốc nhanh hơn, máy bốc hơn nên khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng cao hơn. Mức tiêu hao nhiên liệu của Kia Soluto là khoảng 6,1 lít cho 100 km cho đường hỗn hợp, đường phố có thể lên tới 7 lít cho 100 km, nhưng đường trường chỉ mất 4,5-5,3 lít cho 100km (tùy phiên bản).

Tại thị trường Việt Nam, Kia Soluto đang có giá bán khởi điểm từ 399 triệu đồng. Từ 23/3 và tháng 4, khách mua xe Kia Soluto phiên bản MT, MT Deluxe và AT Deluxe sẽ được tặng thêm chìa khóa thông minh với tính năng đề nổ từ xa, mở cốp tự động, đề nổ bằng nút bấm và gương gập điện.

Đối với những khách hàng sở hữu xe Kia Soluto trước ngày 22/3 sẽ được ưu đãi 20% giá trị gói phụ kiện cao cấp bao gồm: chìa khóa thông minh (Smartkey), nút nhấn khởi động (Start/Stop), cốp mở điện, gương gập điện nếu có nhu cầu trang bị thêm gói tiện ích này trong khoảng thời gian tháng 3 và tháng 4 tại hệ thống showroom Kia Việt Nam trên toàn quốc.

Thực tế, sau khoảng 6 tháng ra mắt thị trường Việt Nam, Kia Soluto đã gặt hái được nhiều thành công với hơn 6.000 xe bán ra và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dùng. Mẫu sedan hạng B nhà Kia cũng nhiều lần xuất hiện trong danh sách top 10 xe bán chạy nhất hàng tháng tại Việt Nam.

Bảo An