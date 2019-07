Những ưu điểm của Peugeot 3008 trong phân khúc SUV

Peugeot 3008 mang ngôn ngữ i-Cockpit đặc trưng, nhiều công nghệ tiên tiến, nội thất cao cấp, hệ thống an toàn toàn diện và giá bán 1,199 tỷ đồng.

Kể từ khi ra mắt vào cuối năm 2016 đến nay, Peugeot 3008 là mẫu xe thành công nhất trong lịch sử Peugeot toàn cầu với doanh số hơn 300.000 chiếc. Đây cũng là một trong những mẫu xe có doanh số nổi bật trong phân khúc SUV châu Âu ở Việt Nam.

Peugeot 3008 sở hữu 46 giải thưởng đến từ các tạp chí danh tiếng khác nhau, nổi bật nhất là giải Vàng danh mục "Car of the year" trong cuộc khảo sát Driver Power lần thứ 16 của Auto Express năm 2018. Thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến, hệ thống an toàn cao cấp và giá bán hợp lý là những ưu điểm của mẫu SUV 5 chỗ này.

Thiết kế mang dáng vẻ châu Âu của Peugeot 3008.

Thiết kế hiện đại, kiểu dáng thể thao

So với thế hệ đầu tiên, Peugeot 3008 gần như đã lột xác hoàn toàn khi sở hữu ngoại thất trẻ trung hơn và vẫn mang dấu ấn thiết kế của nước Pháp. Điểm nhấn của xe nằm ở các chi tiết đặc trưng truyền thống của thương hiệu Peugeot như lưới tản nhiệt thiết kế rộng được mạ chrome với hiệu ứng ma trận cùng những đường dập nổi quanh thân xe. Peugeot còn tạo nên cụm đèn hậu LED hiệu ứng móng vuốt sư tử đặc trưng của thương hiệu, kết hợp cùng những đường nét góc cạnh và khoẻ khoắn. Sự cân bằng giữa dáng vẻ thể thao và các chi tiết trong thiết kế ngoại thất của Peugeot 3008 mang đến một chiếc SUV năng động, mạnh mẽ và thu hút.

Nội thất, tiện nghi cao cấp

Không gian nội thất của Peugeot 3008 được thiết kế khá tỉ mỉ, từ mỗi chi tiết đến từng trang bị đều thể hiện rõ phân khúc cao cấp của thương hiệu đến từ Pháp. Nổi bật là khoang lái được thiết kế theo triết lý Peugeot i-Cockpit lấy cảm hứng từ cabin máy bay, giúp người lái trải nghiệm không gian số. Năm 2017, i-Cockpit đã đem về cho Peugeot 3008 giải thưởng thiết kế Red Dot danh giá.

Thiết kế các phím chức năng tinh tế theo ngôn ngữ i-Cockpit.

Những điểm đặc trưng của thiết kế i-Cockpit là vô lăng với thiết kế D-cut nhỏ gọn đặc trưng của những dòng xe đua, cho khả năng cầm nắm chắc tay. Vô lăng bọc da kết hợp cùng các chi tiết mạ chrome tương phản với tông màu đen của nội thất làm tăng thêm sự tinh tế của khoang lái.

Nhằm tối ưu hoá trải nghiệm của khách hàng, nội thất Peugeot 3008 còn được trang bị công nghệ tiên tiến và hiện đại của triết lý i-Cockpit. Trong đó, màn hình HUD kỹ thuật số kích thước 12,3 inch cho phép hiển thị đầy đủ các thông số cần thiết, ở phía trên còn có màn hình trung tâm kích thước 8 inch có thể kết nối với smartphone, điểm đặc biệt là người lái có thể truy cập các tính năng của xe bằng màn hình này bên cạnh việc dùng dàn phím toggle switches mô phỏng phím đàn piano đặt bên dưới.

Công nghệ tiên tiến

Mẫu SUV 5 chỗ còn sở hữu khả năng vận hành linh hoạt trên địa hình. Peugeot 3008 được trang bị động cơ 1.6 THP 165 mã lực, thân thiện với môi trường cùng với khung gầm xe cao đặc trưng của dòng SUV. Hộp số tự động 6 cấp và công nghệ Quickshift mang lại cảm giác êm ái cũng như khả năng sang số nhanh. Ngoài ra, hệ thống Advanced Grip Control cung cấp cho người lái 5 chế độ khác nhau giúp xe có thể vận hành ổn định qua các địa hình phức tạp.

3008 hỗ trợ hệ thống Apple Carplay - MirrorLink.

Bên cạnh những yếu tố trên thì hệ thống tiện ích cũng đóng vai trò then chốt đưa Peugeot 3008 đến gần hơn với khách hàng Việt Nam. Peugeot cung cấp các ứng dụng công nghệ tiên tiến như hệ thống kết nối bằng MirrorLink, Apple CarPlay, và Bluetooth giúp cho việc giải trí trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Hệ thống an toàn cao cấp

Peugeot 3008 được xếp hạng 5 sao bởi Euro NCAP với nhiều tính năng an toàn, bao gồm: hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (EBA); hệ thống cân bằng điện tử (ESP); hệ thống chống trượt điện tử (ASR); chức năng điều khiển hành trình (Cruise Control) cùng các tính năng hỗ trợ người lái ADAS như: nhận diện biển báo giới hạn tốc độ; cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường; cảnh báo người lái tập trung; cảnh báo điểm mù... Bên cạnh đó, xe còn được trang bị cụm đèn sương mù với khả năng phát sáng khi vào cua, gia tăng độ an toàn khi di chuyển.

Giá bán hợp lý

Được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá niêm yết 1,199 tỷ đồng, Peugeot 3008 sở hữu khoang nội thất triết lý i-Cockpit, tích hợp nhiều công nghệ cao cấp bên cạnh chất lượng của thương hiệu có bề dày lịch sử hơn 200 năm. Peugeot 3008 là lựa chọn đáng cân nhắc dành cho khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV thương hiệu châu Âu với các tiêu chí sang trọng, mạnh mẽ, tiện nghi.

Bảo An