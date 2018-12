Những thứ không thể thiếu khi đi du lịch bằng xe riêng

Đường càng dài, càng nhiều thứ phát sinh và bạn cần có kỹ năng giải quyết mọi việc một cách hợp lý, nhanh chóng. Tuy nhiên, nhờ những món đồ, đôi khi bị cho là lặt vặt đã được chuẩn bị trước đó, các tính huống không mong đợi có thể được xử lý gọn ghẽ.

Mang quá nhiều có khi lại không tốt. Những món đồ nhỏ nhưng hợp lý sẽ hữu dụng khi cần thiết. Ảnh: Thewirecutter.

Trên đường đi, bạn sẽ cần: bản đồ, bộ công cụ cứu hộ khẩn cấp, dụng cụ sửa chữa và lốp dự phòng, chăn mỏng, đồ ăn nhẹ. Ngoài ra, nếu có thể, nên mang theo dụng cụ sạc điện, bộ chuyển đổi nguồn điện, bộ kích điện và chìa khóa dự phòng. Ngày nay, camera hành trình là một trong những món đồ công nghệ được các lái xe ngày càng ưa thích bởi có thể giúp họ tránh rắc rối khi gặp va chạm nhờ hình ảnh đã được ghi lại.

Trước khi lên đường, nên kiểm tra xe có hoạt động bình thường hay không. Kiểm tra phanh, lốp (gồm cả lốp dự phòng), hệ thống đèn, dầu, xăng. Xem lại hành trình sẽ đi qua. Đưa hết những gì cần mang theo lên xe.

Cuối cùng là chuẩn bị lên đường, với khoản tiền mặt vừa đủ kèm theo một thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nếu có. Hãy luôn là một lái xe an toàn, tuân thủ mọi quy định về an toàn giao thông. Đồng thời nên nhường nhịn, với tâm niệm "một điều nhịn, chín điều lành" nếu không may gặp va chạm.

Mỹ Anh