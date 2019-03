Rick Haira đang trên đường tới nơi học việc mới thì bị tàu hỏa đâm trúng. Nhờ dây an toàn, Haira không bị văng ra khỏi xe.



Ở New Zealand, khoảng 90 người chết mỗi năm chỉ vì không thắt dây an toàn, trong đó nam giới trẻ tuổi chiếm số đông. Trong nỗ lực khuyến khích dây an toàn được sử dụng thường xuyên, dự án trên được Cơ quan giao thông vận tải New Zealand (NZTA) và hãng truyền thông Clemenger BBDO phối hợp thực hiện.