Những mẫu xe tốt nhất dưới 30.000 USD

MỹDanh sách các mẫu xe được Carbuzz lựa chọn với tiêu chí giá cả phù hợp, động cơ mạnh mẽ, nhiều công nghệ và tính năng an toàn.

Hyundai Veloster N – 26.900 USD

Ảnh: Hyundai

Hyundai đang cố gắng nâng cao giá trị của phân nhánh hiệu suất cao N Performance trong tương lai, bắt đầu với Veloster N. Chiếc hatchback hiệu suất cao được trang bị động cơ 4 xi-lanh 2 lít tăng áp, có công suất 250 mã lực và mô-men xoắn 352 Nm thông qua hộp số sàn. Khách hàng có thể tùy chọn Performance Package trị giá 2.100 USD, xe sẽ được trang bị thêm vi sai chống trượt giới hạn, phanh xe lớn hơn, lốp Pirelli 19 inch và tinh chỉnh công suất lên 270 mã lực.

Mazda CX-5 – 26.730 USD

Ảnh: Mazda

CX-5 thiết kế theo phong cách Kodo: Soul Of Motion, ngoại thất mang vẻ mềm mại nhưng nội thất cao cấp với nhiều chi tiết mạ crôm và giả gỗ. Mức giá từ 26.730 USD, CX-5 phù hợp là một chiếc xe sử dụng đi lại hằng ngày.

Ford Mustang – 26.670 USD

Ảnh: Ford

Với mức giá 26.670 USD, khách hàng đã có thể sở hữu chiếc Ford Mustang với động cơ Ecoboost 2,3 lít tăng áp, công suất 310 mã lực và mô-men xoắn 474 Nm. Với gói High Performance, trị giá của chiếc xe sẽ vượt quá 30.000 USD, nhưng khách hàng có thể lựa chọn thêm gói Ecoboost Handling bao gồm hệ thống vi sai chống trượt của Torsion, hệ thống giảm xóc MagneRide, phanh cao cấp và bộ la-zăng 19 inch.

Honda Civic – 25.200 USD

Ảnh: Honda

Civic thế hệ thứ 10 của Honda là một chiếc sedan đặc biệt với khung gầm chắc chắn, động cơ 4 xi-lanh tăng áp mạnh mẽ nhưng tiết kiệm nhiên liệu nhờ công nghệ Earth Dream. So với thế hệ thứ 9, Civic thay đổi hoàn toàn từ thiết kế, công nghệ, động cơ. Giá bán mỗi chiếc từ 25.200 USD.

Ford Ranger – 25.200 USD

Ảnh: Ford

Giống như Mustang, Ford Ranger sử dụng động cơ Ecoboost 2,3 lít nhưng công suất chỉ đạt 270 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm. Theo Carbuzz đánh giá, động cơ này đủ cho chiếc xe bán tải có thiết kế cứng cáp và tải trọng tốt nhất trong phân khúc, đi kèm là khả năng kéo 3.500 kg với mức giá từ 25.200 USD.

Toyota 86 – 26.655 USD

Ảnh: Toyota

Nhiều người so sánh Toyota 86 với Subaru BRZ (cùng nền tảng) do ngoại hình gần tương đương nhau. Tuy nhiên, nhiều người lựa chọn Toyota 86 do có diện mạo thể thao hơn, nhưng động cơ yếu hơn với công suất 205 mã lực và mô-men xoắn 211 Nm. Mức giá khởi điểm cho mẫu xe này là 26.655 USD, nhưng với giá 28.785 USD, khách hàng có thể lựa chọn phiên bản GT bao gồm có thêm ghế bọc da, đèn sương mù dạng LED và cánh gió phía sau.

Kia Soul – 17.490 USD

Ảnh: Motor Trend

Thế hệ thứ 3 của Kia Soul vẫn giữ nguyên thiết kế hình hộp nhưng được trang bị thêm nhiều tính năng và công nghệ. Mức giá từ 17.490 USD, khách hàng có thể lựa chọn thêm decal GT-Line Turbo trang trí ngoại thất và một số tùy chọn về công nghệ. Phiên bản 2020 có sự thay đổi mạnh mẽ về phần động cơ 1,6 lít tăng áp. Đồng thời, EPA đánh giá mức tiêu thụ khí thải là 8 lít/100 km nội đô, 7,3 lít/100 km đường cao tốc và 8,1 lít/100 km đường hỗn hợp.

Jeep Wrangler – 28.295 USD

Ảnh: Jeep

Jeep Wrangler là mẫu xe cung cấp khả năng off-road tốt nhất với mức giá 28.295 USD. Xe sử dụng động cơ xăng 2,6 lít cho ra công suất 285 mã lực và mô-men xoắn 352 Nm thông qua hộp số sàn hoặc tự động. Với tiêu chí dành cho cung đường off-road, nội thất không được chú trọng nhiều. Khách hàng có thể chi trả thêm 795 USD để trang bị thêm máy phát điện 240 A, pin 700 A, móc kéo, dây cáp loại 4 và 7 pin.

Toyota Corolla – 19.600 USD

Ảnh: Toyota

Corolla đã sống dưới bóng của Honda Civic trong một thời gian dài, nhưng đến thế hệ thứ 12, Corolla phát triển và thay đổi mạnh mẽ trên phiên bản sedan và hatchback. Corolla mới được sản xuất dựa trên nền tảng TNGA, giúp hệ truyền động lắp vào khung gầm nhẹ hơn và xử lý nhanh hơn. Tính năng an toàn nằm trong gói Safety Sense 2.0 của Toyota, tính năng giải trí tiêu chuẩn với khả năng tương thích Apple CarPlay, Amazon Alexa và kết nối Bluetooth, Wifi. Bên cạnh đó, xe trang bị thêm đèn chiếu sáng dạng LED và phanh khẩn cấp tự động. Phiên bản hatchback có giá từ 20.290 USD, trong khi bản sedan từ 19.600 USD

Volkswagen Golf GTi – 27.595 USD

Ảnh: VolksWagen

Golf GTi đã có mặt trên thị trường 45 năm, nhưng Volkswagen vẫn quyết định duy trì và phát triển mẫu xe này một cách tốt nhất. Với mức giá dưới 27.595 USD, Golf GTi mang đến cảm giác lái thú vị, khả năng xử lý linh hoạt dành cho người ưa thích tốc độ. Ngoài ra, nếu chi trả thêm 450 USD, khách hàng nhận được gói Driver Assistance với màn hình cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện phía sau, phát hiện chướng ngại vật và phanh khẩn cấp.

Mazda CX-30 – 21.900 USD

Ảnh: Mazda

Ra mắt vào cuối năm 2019, Mazda CX-30 được định vị giữa CX-3 và CX-5. Ngoại thất vẫn mang thiết kế Kodo truyền thống nhưng sắc nét hơn đàn anh CX-5. Bản tiêu chuẩn có giá 21.900 USD, nhưng với giá 28.200 USD, gói Premium cung cấp chất lượng tương tự phân khúc xe cao cấp bao gồm ghế bọc da, Head-up Display, đèn pha chủ động, cửa hậu điều khiển điện.

Toyota RAV4 Hybrid – 28.100 USD

Ảnh: Toyota

So với thế hệ trước, xe có sự thay đổi lớn nhờ vào các đường nét, chi tiết sắc sảo, góc cạnh và mang vẻ hầm hố hơn. Chính vì vậy, Toyota đã có số lượng đơn đặt hàng vượt quá dự kiến khiến hãng buộc phải bắt đầu sản xuất RAV4 Hybrid trong nhà máy tại Kentucky cùng với những chiếc xe khác. Mức giá Toyota đưa ra vào khoảng 28.100 USD.

Mazda MX-5 Miata – 29.590 USD

Ảnh: Mazda

Mazda MX-5 vẫn là chiếc xe thể thao có giá cả phải chăng tốt nhất trên thị trường. Thiết kế mang phong cách của ngôn ngữ Kodo, ẩn bên trong là công nghệ Skyactive với 2 lựa chọn động cơ 1,5 lít và 2 lít đi kèm hộp số sàn 6 cấp. Điểm đặc biệt của động cơ này là được đặt lùi về phía sau để đảm bảo tỷ lệ phân phối trọng lượng 50:50 trên toàn thân xe. MX-5 Miata có mức giá 29.590 USD.

Minh Quân (theo Carbuzz)