Những mẫu ôtô ra đời không vì an toàn

Chương trình đánh giá xe mới toàn cầu (GNCAP) công bố kết quả mới nhất, với điểm an toàn thấp dành cho dòng xe nhỏ bán tại Ấn Độ.

Những mẫu xe cỡ nhỏ phổ biến như Maruti Suzuki Wagon R hay Hyundai Santro đều có điểm số thấp ở vòng thử nghiệm va chạm thứ 6 của GNCAP. Cả hai mẫu trên chỉ nhận 2 sao trong chiến dịch "Ôtô an toàn hơn cho Ấn Độ" (Safer Cars for India).

Datsun Redi-Go và Maruti Suzuki Ertiga cũng có tên trong danh sách. Redi-Go chỉ được một sao, trong khi Ertiga được chấm 3 sao trong hạng mục an toàn cho người trên xe.

Trong quá trình thử nghiệm, GNCAP chọn các phiên bản tiêu chuẩn. Bản 1.0 LXi của Wagon R được chọn chỉ có một túi khí dành cho tài xế. Nhưng Suzuki Maruti Swift với hai túi khí cũng chỉ nhận 2 sao.

Suzuki Maruti Ertiga trong thử nghiệm va chạm. Ảnh: GNCAP

Báo cáo của GNCAP cũng cho biết, rằng đầu và cổ của tài xế và hành khách được bảo vệ tốt. Nhưng bảo vệ phần ngực lại kém hơn. Đầu gối của người trên xe cũng chưa đủ an toàn khi có thể bị va chạm với những kết cấu nguy hiểm phía sau bảng điều khiển. Bộ khung xe cũng bị đánh giá không đủ vững chắc, chỗ để chân cũng tương tự.

Ghế dành cho trẻ em 3 tuổi được đặt quay mặt về phía trước và được cài với dây an toàn của người lớn, không đủ khả năng ngăn chặn sự dịch chuyển về phía trước nếu xảy ra va chạm. Đầu của trẻ cũng có thể bị va đập. Ngoài ra, Wagon R không có dây đai 3 điểm ở mọi vị trí ghế, và không có móc ghế an toàn cho trẻ ISOFIX.

Với Hyundai Santro, báo cáo cũng nêu những điểm giống Wagon R.

"Những kết quả mới nhất trong các thử nghiệm va chạm vì ôtô an toàn hơn cho Ấn Độ cho thấy những mức an toàn hỗn hợp, và đáng thất vọng là không có xe đạt 5 sao. Suzuki Maruti Ertiga đạt 3 sao cho cả hạng mục bảo vệ người lớn và trẻ em, nhưng vẫn có thể và nên làm tốt hơn nữa để tăng mức độ an toàn tổng thể đối với các xe bán ra trên thị trường", David Ward, giám đốc điều hành kiêm chủ tịch của GNCAP nhận xét.

Tại Ấn Độ, các mẫu xe cỡ nhỏ thường có mức giá thấp hơn so với các thị trường khác. Và để giá thấp nhất có thể, lượng trang bị thường bị cắt tối đa, cả về tiện nghi và an toàn. Một số sản phẩm thấp cấp chỉ có một túi khí dành cho tài xế. Điều này xuất phát từ chính quy định của chính phủ khi nêu rõ "ôtô phải có ít nhất một túi khí", tức xe chỉ cần một túi khí là đủ tiêu chuẩn. Đặc điểm này khiến mức độ an toàn của những mẫu xe này giảm đáng kể so với xe có từ hai túi khí trở lên.

Thậm chí, năm 2017, mẫu Renault Dacia bán ra ở Ấn Độ bị chỉ trích do trang bị loại túi khí nhỏ hơn so với phiên bản bán ra ở các thị trường khác.

Trên thế giới, các Chương trình đánh giá xe mới (NCAP) thường thực hiện các thử nghiệm va chạm với kết quả thường mang tính chất tham khảo, là cơ sở để các hãng xe cải tiến sản phẩm nếu cần thiết.

Các tổ chức đánh giá xe mới sẽ thực hiện nhiều mức thử nghiệm va chạm khác nhau, dựa theo những tình huống tai nạn thực tế thường gặp. Từ kết quả thu được, xe sẽ được xếp hạng theo chỉ số "sao" (từ 1 đến 5 sao). Số sao càng lớn tức xe càng an toàn.

Các tổ chức đánh giá xe mới uy tín hiện nay có thể kể đến Euro NCAP, ASEAN NCAP, Australia NCAP, US NCAP hay Global NCAP (GNCAP). GNCAP thành lập tại Anh năm 2011, muộn hơn các tổ chức khác, giống như một sự kết nối hay tăng cường hợp tác giữa các chương trình NCAP khác nhau. Hai chiến dịch quan trọng hiện nay của GNCAP là "Ôtô an toàn hơn cho Ấn Độ" và " "Ôtô an toàn hơn cho châu Phi".

Do kinh phí hạn hẹp, GNCAP không thể thử nghiệm mọi mẫu xe, và tình huống chỉ là va chạm từ phía trước. Vì thế, mục tiêu là tập trung và những sản phẩm trang bị an toàn ít hơn, nhằm đưa ra những cảnh báo hoặc khuyến nghị đối với cả hãng sản xuất cũng như khách hàng.

Minh Thủy (theo Economic Times)