Những mẫu ôtô đáng tiền cho năm 2020

MỹĐánh giá dựa trên giá trị sử dụng, chất lượng, tiết kiệm nhiên liệu và tính năng an toàn.

Những mẫu xe cỡ nhỏ, SUV, minivan giành giải thưởng ôtô tốt nhất do US News & World Report đánh giá dựa trên chất lượng và giá trị. Chất lượng của mỗi mẫu xe xác định bằng tổng điểm trong bảng xếp hạng xe hơi. Điểm số đó xác định bởi dữ liệu an toàn và độ tin cậy, cũng như đánh giá từ các chuyên gia. Trong khi giá trị được đo bằng tổng chi phí sử dụng năm năm, dựa trên báo cáo của Vincentric, cùng với giá giao dịch của TrueCar.

Danh sách dưới đây đến từ 10 loại xe khác nhau, chúng được ưu tiên về nhu cầu và ngân sách trong quá trình mua sắm.

Honda Fit 2020: hạng mục Subcompact Car

Honda Fit (Jazz) giá từ 16.200 USD. Ảnh: Honda

Lần thứ sáu liên tiếp trong tổng số tám lần Honda Fit (Jazz) giành giải thưởng xe tốt nhất phân khúc. Là mẫu hatchback cỡ B nhưng thiết kế không gian nội thất của Fit rộng rãi. Xe trang bị nhiều tính năng và công nghệ an toàn. Hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, màn hình cảm ứng 7 inch. Hệ thống an toàn Honda Sensing.

Kia Soul 2020: Hạng mục Subcompact SUV

Kia Soul 2020 giá từ 17.500 USD. Ảnh: Kia

Lần thứ tư liên tiếp Soul giành được giải thưởng. Ở phiên bản 2020, Kia thiết kế lại, trang bị nhiều công nghệ, như kết nối Apple CarPlay, Android Auto, màn hình cảm ứng 7 inch. Tuy là xe cỡ nhỏ nhưng trang bị đầy đủ tính năng an toàn như giám sát điểm mù, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm trước với phanh khẩn cấp tự động.

Kia Forte 2020: Hạng mục Compact Car

Kia Forte (Cerato) giá từ 17.900 USD. Ảnh: Kia

Forte 2020 có giá khởi điểm thấp nhất phân khúc, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sử dụng thấp. Xe trang bị công nghệ an toàn cùng nội thất tiêu chuẩn, gồm cảnh báo va chạm trước, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn. Màn hình cảm ứng 8 inch. Tùy chọn ghế sưởi hoặc làm mát.

Honda CR-V: Hạng mục Compact SUV

Honda CR-V 2020 giá từ 25.000 USD. Ảnh: Honda

Năm thứ tư liên tiếp Honda CR-V giành giải thưởng xe có chi phí sử dụng ít nhất. Xe trang bị nhiều tính năng như hệ thống hỗ người lái Honda Sensing, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo va chạm trước với phanh khẩn cấp tự động. Cảm giác lái thoải mái, tiết kiệm nhiên liệu.

Toyota Camry 2020: Hạng mục Midsize Car

Toyota Camry 2020 giá từ 24.400 USD. Ảnh: USnews&worldreport

So với những mẫu xe cùng phân khúc, Camry có giá khởi điểm cao hơn, nhưng bù lại chi phí sử dụng ít hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn, theo báo cáo. Xe đi kèm hàng loạt trang bị đèn pha thích ứng, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo va chạm trước. Nội thất trang bị màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto và Amazon Alexa.

Hyundai Santa Fe 2020: Hạng mục SUV hai hàng ghế

Hyundai Santa Fe 2020 giá từ 25.000 USD. Ảnh: Hyundai

Mức giá khởi điểm thấp, đi kèm với đầy đủ tính năng tiêu chuẩn, Santa Fe cung cấp một chuyến đi thoải mái, tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe của Hyundai giành chiến thắng trong hạng mục SUV hai hàng ghế có đầy đủ công nghệ an toàn tiêu chuẩn, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo buồn ngủ, cảnh báo va chạm trước và phát triện người đi bộ. Tính năng giải trí dễ sử dụng với Apple CarPlay, Androi Auto, màn hình cảm ứng 7 inch.

Kia Sorento: Hạng mục SUV ba hàng ghế

Kia Sorento 2020 giá từ 27.000 USD. Ảnh: Kia

Trong khi Telluride thu hút nhiều sự chú ý trong năm nay, nhưng Sorento 2020 vẫn đem lại một giá trị ấn tượng cho người mua SUV ba hàng ghế. Đó là một xu hướng mà Sorento đã duy trì từ năm 2017, với năm 2020 đánh dấu chiếc SUV ba hàng ghế năm thứ tư liên tiếp cho giải thưởng xe tốt nhất.

Những người sở hữu đánh gia cao chi phí sử dụng hàng năm thấp, giá bán phải chăng và các tính năng công nghệ hữu ích, bao gồm Apple CarPlay, Android Auto, màn hình cảm ứng 7 inch trực quan.

Kia Sedona 2020: Hạng mục minivan

Kia Sedona giá từ 27.600 USD. Ảnh: Kia

Sedona bán ra tại Mỹ kèm gói bảo hành 100.000 km do đó người sở hữu không phải lo lắng về chi phí bảo dưỡng. Mẫu minivan của Kia cung cấp tổng chi phí sử dụng thấp hơn các mẫu khác cùng phân khúc. Các tính năng tiêu chuẩn trên Sedona như cửa hành khách trượt điện, hệ thống thông tin giải trí UVO, màn hình cảm ứng 7 inch.

Toyota Corolla Hybrid 2020: Hạng mục sedan điện và hybrid

Toyota Corolla Hybrid 2020 giá từ 23.100 USD. Ảnh: Toyota

Theo đánh giá của các chuyên gia, Corolla Hybrid là một trong những mẫu xe ít tốn kém nhất trong phân khúc xe điện và hybrid. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ 4,5 lít/100 km đường đô thị và 4,4 lít/100 km đường cao tốc.

Những người sở hữu Corolla Hybrid được đảm bảo độ tin cậy đặc biệt, cùng danh sách các thiết bị tiêu chuẩn đi kèm. Điều hòa tự động, màn hình cảm ứng 8 inch với kết nối Apple CarPlay. Kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động, cảnh báo va chạm trước, cảnh báo chệch làn với hỗ trợ người lái.

Toyota RAV4 2020: Hạng mục SUV điện và hybrid

Toyota RAV4 Hybrid 2020 giá từ 28.100 USD. Ảnh: Toyota

Tìm kiếm một mẫu SUV hybrid nhiều tính năng có vẻ như một công việc tốn kém, nhưng Toyota RAV4 Hybrid chứng minh rằng, xe có hiệu suất, nhiều tiện ích và tính năng công nghệ với giá cả cạnh tranh. Một hệ thống hybrid nằm dưới nắp ca-pô cho mức tiêu thụ nhiên liệu 6,2 lít/100 km trong đô thị và 5,7 lít trên cao tốc.

Bên trong, không gian hành khách rộng rãi, khoang chứa hành lý lớn. Tiện ích với năm cổng USB, hai ổ cắm điện gia dụng, camera 360 độ. Gói an toàn Toyota Safety Sense, màn hình cảm ứng 7 inch, tương thích Apple CarPlay, phát wifi.

Minh Vũ (Theo US News & World Report)