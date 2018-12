Hyundai Elantra nằm ở phân khúc sedan hạng C, nhưng giá cũng tương đương một số dòng xe hạng B. Phiên bản 1.6 AT hiện có giá 609 triệu, cao hơn 3 triệu so với Vios ở phân khúc thấp hơn. Doanh số kể từ đầu năm của dòng xe này đạt gần 4.000 xe. Ảnh: Hyundai Việt Trì.