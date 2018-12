Những hiểu nhầm của tài xế Việt về lốp xe

Lốp xe là bộ phận quan trọng hàng đầu của xe vì liên kết trực tiếp xe với mặt đường, quyết định độ an toàn vận hành, ảnh hưởng tới hiệu quả của rất nhiều bộ phận và công nghệ khác trên xe. Do đó, để lái xe an toàn và hiệu quả, tài xế Việt cần nắm vững những kiến thức cơ bản về sử dụng và bảo dưỡng lốp xe như dưới đây.

Phần 1. Đọc chỉ số trên lốp

Để thuận tiện cho việc hiểu ý nghĩa các chỉ số trên lốp xe, những câu hỏi sau đây dựa trên một chỉ số cụ thể là P215/65R17.

1. Chữ P ở trên được hiểu là:

Lốp dành cho xe con

Lốp dành cho xe thương mại

Lốp dành cho xe chuyên dụng

2. Số 215 được hiểu là:

Đường kính lốp tính bằng mm

Bề rộng mặt lốp tính bằng mm

3. Số 65 được hiểu là:

Độ cao thành lốp theo (đơn vị mm)

Tỷ lệ giữa độ cao thành lốp với độ rộng mặt lốp (đơn vị %)

4. R17 thể hiện điều gì?

R là kết cấu lốp, 17 là đường kính vành (đơn vị inch)

R là chỉ số tốc độ, 17 là bán kính vành (đơn bị cm)

Phần 2: Sử dụng và bảo dưỡng lốp

1. Bơm 4 lốp theo áp suất thế nào cho chuẩn:

Lốp trước căng hơn lốp sau

Lốp sau căng hơn lốp trước

4 lốp bằng nhau

Tùy từng loại xe

2. Bao nhiêu lâu nên đảo lốp?

Khi nào thấy hoa lốp mòn sát

Sau mỗi 10.000 km hoặc tùy khuyến cáo của nhà sản xuất

3. Thứ tự đảo lốp bên dưới dùng cho xe nào?

1 - xe cầu trước, 2 - xe cầu sau

1 - xe cầu sau, 2 - xe cầu trước

4. Thứ tự đảo lốp nào dùng cho xe 2 cầu chủ động?

Sơ đồ 1

Sơ đồ 2

Sơ đồ 3

4. Lốp tốt hơn nên dùng cho bánh trước hay bánh sau?

Bánh trước

Bánh sau

5. Lốp dự phòng luôn giống hệt lốp đang chạy?

Đúng

Sai

6. Góc chụm bánh xe có ảnh hưởng tới độ mòn lốp?

Có

Không

Đức Huy