Những giải thưởng của Hertz trong mảng thuê xe toàn cầu

Hãng thuê xe lịch sử hơn 100 năm của Mỹ đạt nhiều giải thưởng lớn trong năm, mới đây tháp tùng đoàn cựu tổng thống Obama tại Việt Nam.

Hertz được bình chọn là "Dịch vụ cho thuê xe tốt nhất thế giới năm 2019" do The Points Guys, tổ chức chuyên đánh giá các công ty cung cấp dịch vụ du lịch, thẻ thành viên và thẻ tín dụng bình chọn. Tháng 10/2019, Hertz đứng vị trí số 1 trong bảng khảo sát mức độ "Hài lòng của khách hàng" do J.D.Power thực hiện tại Bắc Mỹ.

Ông Brian Yeap, Giám đốc phát triển thị trường Hertz khu vực Nam Á nhận giải thưởng "Thương hiệu cho thuê xe tốt nhất năm 2019" do tạp chí Travel Weekly Asia bình chọn.

Tại châu Á, Hertz được độc giả của tạp chí du lịch Travel Weekly Asia bình chọn là "Thương hiệu cho thuê xe tốt nhất năm 2019". Từ đội xe 12 chiếc năm 1918, Hertz đã tiên phong mở ra thị trường chưa từng có thời điểm đó, dịch vụ cho thuê xe. Ngày nay, Hertz đã trở thành thương hiệu cho thuê xe toàn cầu, có mặt tại 150 quốc gia, bao gồm Việt Nam.

Hertz thường là cầu nối cho các doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam để khảo sát và nghiên cứu thị trường. Các đối tác chia sẻ thông tin về các điểm đến của chuyến đi, Hertz sẽ tính toán lộ trình, đưa dự toán chi phí và tìm ra giải pháp tối ưu để khách hàng chọn lựa.

Tài xế của Hertz là những người được tuyển chọn chặt chẽ.

Hãng thuê xe từ Mỹ có khả năng cung cấp nhiều dòng xe khác nhau, từ 4 đến 9 chỗ, hạng trung và hạng sang. Tùy theo nhu cầu, Hertz thiết kế các gói đưa đón, vận chuyển đặc biệt nhằm mang đến trải nghiệm tối ưu. Đội ngũ tài xế chuyên nghiệp là điểm khác biệt mà Hertz mang đến cho khách hàng tại Việt Nam.

Mỗi tài xế tại Hertz đều phải trải qua quy trình tuyển chọn chặt chẽ, các buổi huấn luyện "on-the-job" theo yêu cầu từ khách hàng. Ngoài ra, tài xế còn có kỹ năng xử lý những tình huống giao thông phức tạp, khả năng điều khiển đa dạng các dòng xe, từ xe thể thao đến xe hạng sang.

"Thái độ phục vụ lịch sự, tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, giao tiếp khéo léo và khả năng ngoại ngữ của tài xế là thế mạnh của Hertz trong việc chinh phục khách hàng", đại diện hãng thuê xe Mỹ nói. "Những ưu điểm trên đã giúp Hertz trải qua vòng tuyển chọn của lãnh sự và đội mật vụ Mỹ, trở thành đối tác cung cấp xe tháp tùng đoàn cựu Tổng thống Obama và phu nhân trong chuyến thăm Việt Nam".

Đoàn xe của Hertz trong sự kiện tháp tùng cựu Tổng thống Obama và phu nhân đến Việt Nam tháng 12/2019.

Trong suốt thời gian tháp tùng đội mật vụ Mỹ, đội xe tại quốc gia được lựa chọn phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt về an ninh và kiểm soát thông tin. Việc lựa chọn đối tác cung cấp xe phải thông qua lãnh sự quán tại nước sở tại và đội mật vụ đảm bảo các tiêu chí số lượng, chất lượng xe, sự đồng nhất của đội xe và đội ngũ tài xế.

Đoàn xe tháp tùng cựu Tổng thống Obama và phu nhân tại Việt Nam bao gồm cả sedan, SUV, xe 16 chỗ... Không như những hành trình thông thường, lịch trình của đoàn nguyên thủ quốc gia được bảo đảm tuyệt mật, chỉ được thông báo trước khi di chuyển.

"Những yêu cầu trên đòi hỏi Hertz phải có đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, linh hoạt, am hiểu khu vực và khả năng làm việc nhóm, theo kế hoạch", đại diện Hertz nói. "Hơn nữa, khả năng giao tiếp tiếng Anh, xử lý tình huống nhanh nhạy, hỗ trợ tối đa cho công tác của đội mật vụ là một trong những yếu tố được đặt lên hàng đầu".

Tuấn Vũ