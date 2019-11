Những điều cần lưu ý khi bảo dưỡng xe máy

Kiểm tra thời hạn bảo dưỡng, lựa chọn cửa hàng uy tín, kiểm tra giá phụ tùng trước khi thay thế... giúp chủ xe tiết kiệm chi phí, tránh mất tiền oan.

Xe máy hiện là phương tiện giao thông phổ biến nhất ở Việt Nam. Theo thống kê năm 2018, số lượng xe máy bán ra trong nước là 3,39 triệu xe, khoảng 6 triệu xe máy đang lưu thông tại Hà Nội và 7,6 triệu xe tại TP HCM. Nghiên cứu mới đây của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSC) và Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cũng cho thấy, xe máy đã, đang và sẽ là phương tiện giao thông chính ở Việt Nam tới năm 2030 và xa hơn nữa.

Tuy nhiên, nhiều chủ phương tiện lại không trang bị đủ kiến thức về việc bảo dưỡng xe hay tầm quan trọng của việc bảo dưỡng thường xuyên để xe luôn hoạt động ổn định và trơn tru. Bằng một số bước đơn giản, người sử dụng xe máy có thể tự kiểm tra xe trước và sau khi đem tới cửa hàng bảo dưỡng, tránh bị lợi dụng bởi các cửa hàng không có uy tín và giúp tiết kiệm được chi phí.

Thông thường đối với các xe mua tại các cửa hàng chính hãng được ủy quyền thường có thời hạn bảo hành miễn phí. Có những hãng cho phép thời hạn bảo hành lên tới 3 năm (hoặc tương đương 30.000km). Nên bảo dưỡng xe định kỳ theo hướng dẫn trên phiếu bảo hành. Nếu đã hết hạn bảo hành, chủ xe nên dành thời gian tìm hiểu về số kilomet được khuyến nghị để thay thế hoặc bảo trì những bộ phận nhất định, sau đó đối chiếu với số hiển thị trên công-tơ mét để xem phụ tùng của mình đã cần phải bảo dưỡng hay chưa.

Bảo dưỡng xe máy định kỳ và đúng cách giúp bảo vệ động cơ hiệu quả.

Nếu vẫn còn hạn bảo hành, bạn hãy mang xe tới các cửa hàng ủy quyền của hãng. Nếu không, nên lựa chọn các cửa hàng hoặc thợ sửa chữa lành nghề mà bạn quen hoặc được người thân giới thiệu.

Hiện nay có thể dễ dàng kiểm tra giá của các bộ phận cần thay thế trên nhiều website. Bạn cũng có thể kiểm tra giá ngay tại cửa hàng trước khi thợ máy tháo bộ phận đó ra để tránh bị trả giá cao hơn giá trị thực.

Nhiều người thường có thói quen để xe lại tại cửa hàng cho thợ tùy ý kiểm tra, sửa chữa do không hiểu biết về tình trạng của xe hay về từng bộ phận cụ thể. Do đó, đôi khi chủ xe phải trả tiền cho phụ tùng thay thế không thực sự cần thiết. Đó là lý do bạn cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản để kiểm tra xem liệu bộ phận này đã tới lúc cần thay hay chưa.

Đối với xích xe, nếu xích xe quá trùng thì chỉ cần tăng xích. Đối với bu-gi, nếu bộ phận vẫn có màu vàng tươi, khô ráo, thì không cần thay thế. Ắc quy có thể sử dụng trong 2 năm mới phải thay một lần. Vì thế, bạn có thể áng chừng thời gian để thay ắc quy, tránh bị thợ qua mặt. Đối với ắc quy nước, thì bạn chỉ cần yêu cầu thợ đổ axit vào bình mỗi khi bình hết "nước". Lốp xe cũng là thứ các thợ sửa chữa thường khuyên người dùng thay thế, nhưng nếu như các gờ của bánh xe vẫn còn ở mức cùng với tia ở cạnh bên của bánh thì việc thay thế là chưa cần thiết.

Sau khi bảo dưỡng, chủ xe nên chủ động kiểm tra lại tình trạng của xe nói chung và bộ phận mới được bảo dưỡng. Nhanh chóng báo lại với thợ bảo dưỡng nếu phát hiện bất kì dấu hiệu bất thường nào. Các cửa hàng thường sẽ xuất hóa đơn hoặc phiếu bảo hành cho những bộ phận đã được thay thế. Người dùng nên giữ những giấy tờ này cẩn thận để đối chiếu khi các phụ tùng mới thay gặp trục trặc, để tránh phải trả thêm chi phí sửa chữa.

Bảo An