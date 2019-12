Những điểm thuyết phục người dùng trên Honda HR-V

Chiếc Crossover cỡ B của Honda được bán ra tại hơn 100 quốc gia, doanh số tích lũy 1,8 triệu xe đến tháng 8/2018.

Khi mua ôtô, người dùng thường căn cứ vào nhiều tiêu chí để quyết định. Trong đó, càng nhiều tiêu chí phù hợp với bản thân, mẫu xe đó càng thuyết phục. Mảng xe gầm cao cỡ nhỏ đang trở thành "miếng bánh" ưa thích của các hãng khoảng 5 năm qua, Honda HR-V là một lựa chọn.

Ngoại thất mang phong cách thể thao đặc trưng Honda, áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Exiciting H Design". Trần xe dốc dần về đuôi, cho cảm giác như xe thể thao nâng gầm. Thân xe và nắp ca-pô sở hữu những đường gân dập nổi, giúp tăng vẻ cá tính. Lưới tải nhiệt vuốt liền mạch với cụm đèn chiếu sáng LED.

Cửa sau không dùng loại tay nắm bên hông mà đưa lên gần cột C. Cách tạo hình thú vị của Honda giúp HR-V có chút phong cách dòng xe thể thao hai cửa. Đèn hậu hình chữ L với dải LED hiện đại.

Nội thất HR-V được thiết kế lấy cảm hứng "khoang lái rộng mở", thể thao nhưng rộng rãi. Thiết kế bình xăng đặt giữa cho phép khoang chứa đồ rộng hơn, hàng ghế sau có thêm diện tích. Sàn xe hạ thấp, chiều rộng 1.180 mm và chiều cao 650 mm so với mặt đất giúp việc chất dỡ hành lý lên xe thuận tiện.

Theo Honda, khoảng cách hai hàng ghế của HR-V tương đương với "đàn anh" CR-V ở phân khúc trên. Không gian bên trong xe có thể tùy biến với tính năng Magic Seat.

Ở nội thất, bảng táp lô thiết kế gọn gàng. Vô-lăng kiểu ba chấu. Cụm đồng hồ hiển thị thông tin gồm ba vòng tròn, đặt sát nhau với các ký hiệu kích thước lớn, phối màu tương phản dễ dàng cho người lái quan sát.

Hệ thống giải trí xe gồm màn hình cảm ứng 6,8 inch. Cổng ngoại vi trên xe gồm USB, HDMI, Bluetooth. Xe có khởi động nút bấm, smartkey có chức năng tự động khóa khi phát hiện chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến. Honda HR-V có chức năng bù âm thanh theo tốc độ.

Ngoài ra, HR-V mới có cửa sổ trời toàn cảnh Panorama 3 chế độ, phanh tay điện tử, hỗ trợ phanh tự động Brake Hold hữu ích khi dừng chờ đèn đỏ trong phố.

Honda tích hợp cho HR-V động cơ 1.8 công suất 141 mã lực ở vòng tua máy 6.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 172 Nm tại 4.300 vòng/phút. Hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Hệ thống trợ lực lái điện tử, công nghệ thích ứng nhanh với chuyển động MA-EPS giúp người lái chủ động trong đa dạng điều kiện vận hành.

Honda HR-V có mức tiêu hao nhiên liệu 6,7L/100km, con số được phê duyệt bởi Cục đăng kiểm Việt Nam. Theo hãng, khả năng tiết kiệm của xe được cải thiện thông qua việc giảm ma sát, giảm trọng lượng, tối ưu cấu trúc và trang bị hộp số vô cấp CVT, ứng dụng công nghệ Earth Dreams.

Tính năng an toàn của xe gồm ABS, EBD, cân bằng điện tử VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Ngoài ra, xe có đèn phanh trên cao và sáu túi khí. Các tính năng hỗ trợ người lái gồm camera lùi ba góc quay, cảm biến lùi, gạt mưa tự động và khung xe hấp thụ lực ACE. Nhờ vậy, HR-V đạt chứng nhận an toàn 5 sao Asean NCAP trong hạng mục bảo vệ hành khách người lớn AOP và bảo vệ trẻ nhỏ COP.

HR-V được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, giá bán 786 triệu đồng đến 866 triệu đồng tùy phiên bản và màu sắc.

Tuấn Vũ