Những điểm mới của BMW X3 sắp trình làng tại Việt Nam

SUV hạng sang cỡ trung BMW X3 sở hữu nhiều công nghệ mới và thiết kế hiện đại sẽ ra mắt thị trường Việt Nam tháng 7 này.

BMW giới thiệu lần đầu dòng X3 vào năm 2003, nằm ở phân khúc SUV hạng sang cỡ trung. Tuy nhiên hãng xe Đức định nghĩa sản phẩm này ở phân khúc mới SAV (Sport Activity Vehicle). Trải qua nhiều nâng cấp, X3 hiện tại ở thế hệ thứ 3 có thiết kế sang trọng, tiện nghi, động cơ mạnh mẽ, mang đến trải nghiệm lái mới mẻ cho người điều khiển.

So với phiên bản tiền nhiệm, X3 mới thiết kế lại theo ngôn ngữ năng động và gia tăng các tính năng khí động học, giảm thiểu sức cản của gió. Khung sườn xe được nâng cấp để giảm khối lượng tổng thể 55 kg giúp tiết kiệm nhiên liệu. X3 mới là mẫu xe đầu tiên của dòng X-Series sở hữu lưới tản nhiệt hình quả thận đôi đặc trưng của BMW. Thiết kế cụm đèn tạo hiệu ứng chiều sâu, có tuỳ chọn công nghệ LED thích ứng.

BMW X3 mới thay đổi thiết kế nhiều so với phiên bản cũ. Ảnh: BMW

BMW X3 thế hệ 3 trang bị bộ la-zăng hợp kim kích thước 18 inch tiêu chuẩn và có thể tuỳ chọn đến 21 inch. Tuy nhiên đó chỉ là những thay đổi dễ nhận biết bên ngoài, X3 thế hệ 3 còn sở hữu hàng loạt thay đổi đáng giá khác ở bên trong.

Xe có không gian nội thất rộng rãi hơn nhiều so với phiên bản cũ, trục cơ sở được tăng thêm 56 mm, đạt 2.864 mm. Thiết kế táp-lô hướng đến người lái đặc trưng của BMW được duy trì, tuy nhiên cách bố trí gọn gàng hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Các chi tiết được hoàn thiện tỉ mỉ với những loại vật liệu cao cấp.

X3 mới sở hữu cốp chứa đồ dung tích lớn hàng đầu phân khúc. Hàng thế thứ 2 có thể gập kiểu 40:20:40 riêng biệt để tăng thêm dung tích khoang chứa đồ. Khi dựng hàng ghế 2, không gian chứa đồ cốp sau đạt 813 lít, tăng lên mức 1.775 lít khi gập hàng ghế 2.

Không gian chứa đồ có thể đạt 1.775 lít khi gập hàng ghế thứ hai. Ảnh: BMW

Bên cạnh đó, mẫu SUV của BMW còn trang bị hệ thống giao diện điều khiển tiên tiến, tích hợp công nghệ iDrive 6.0 mới nhất, cùng màn hình cảm ứng cho hệ thống thông tin-giải trí kích thước 10,25 inch. X3 có tuỳ chọn điều khiển bằng cử chỉ tương tự trên dòng xe đầu bảng 7 Series. Hệ thống này cho phép người lái điều khiển các tính năng giải trí, thông tin thông qua cử chỉ tay, an toàn hơn khi lái xe. Xe có hệ thống âm thanh cao cấp, với tuỳ chọn loa Harman Kardon, mang lại trải nghiệm giải trí tốt.

X3 trang bị nhiều công nghệ an toàn tiên tiến, đặc biệt là hệ thống phát hiện nguy cơ va chạm chủ động. Khi phát hiện nguy cơ va chạm, hệ thống bảo vệ tự động đưa ra một loạt biện pháp để đảm bảo an toàn tối đa cho người ngồi trên xe. Bộ căng đai an toàn của lái xe và hành khách trước chủ động kích hoạt, cửa sổ và cửa sổ trời tự động đóng lại nếu đang mở. Khi hệ thống cảnh báo va chạm trước phát hiện nguy cơ tai nạn, các hệ thống an toàn trên xe cũng đặt trong tình trạng sẵn sàng bảo vệ hành khách.

BMW X3 thiết kế lại nội thất so, gọn gàng và hướng đến người lái. Ảnh: BMW

BMW đã đưa vào xe hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến nhất hiện nay như ổn định thân xe, chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo, phanh kết hợp, kiểm soát phanh chủ động, hỗ trợ đổ đèo và nhiều tính năng khác.

X3 thế hệ mới có tuỳ chọn động cơ 4 xi-lanh hoặc 6 xi-lanh, tích hợp công nghệ tăng áp tiên tiến TwinPower Turbo. Phiên bản xDrive 20i sử dụng động cơ 2.0, 4 xi-lanh, công suất 184 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm. Trong khi đó, phiên bản xDrive 30i cho công suất 252 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Phiên bản cao nhất dùng động cơ 3.0 I6, công suất 326 mã lực và mô-men xoắn 680 Nm. Toàn bộ các phiên bản đều đi kèm hộp số tự động 8 cấp Steptronic Sport, tích hợp lẫy chuyển số trên vô-lăng. Ngoài ra, xe còn sử dụng hệ thống dẫn động xDrive nổi tiếng của BMW, mang đến cho người lái niềm hứng khởi khi điều khiển xe.

X3 là dòng xe có doanh số cao của BMW trong nhiều năm qua. Với nhiều thay đổi và cải tiến mạnh mẽ, mẫu xe này có khả năng sẽ được nhiều khách hàng đón nhận tại thị trường Việt Nam.

Minh Tuấn