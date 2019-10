Những cuộc đua thị phần nóng ngành ôtô Việt

Xpander bán vượt tổng doanh số Innova, Rush, Avanza, khoảng cách giữa CR-V và CX-5 nới rộng, Fortuner bán chạy trở lại nhờ giảm giá.

Kết thúc quý III/2019, sức mua ôtô của người Việt tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Toàn thị trường tiêu thụ 219.205 xe (không tính khung xe buýt) tính đến hết tháng 9, tương đương mức trung bình hơn 800 xe/ngày, theo VAMA.

Riêng mảng xe con tăng trưởng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số đạt 163.485 xe, tức trung bình khoảng 605 xe/ngày. Trong thời gian này, ôtô lắp ráp trong nước tiêu thụ 136.738 xe, giảm 13% so với 9 tháng 2018. Ngược lại, người Việt mua xe nhập khẩu số lượng 93.596 xe, tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến thị trường ôtô Việt Nam sau ba quý phản ánh thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi theo từng giai đoạn. Nhiều mẫu xe mới, xuất hiện sau nhưng bán tốt, tạo nên những bất ngờ. Nhưng cũng có những cái tên vốn đã cũ, khẳng định sức hút lớn dù vấp phải những khen-chê trái chiều.

Mitsubishi Xpander vượt tổng doanh số Innova, Rush, Avanza

Xpander nhiều lần xuất hiện trong top xe bán chạy nhất thị trường từ đầu 2019. Không những bỏ xa nhiều đối thủ đồng cân đồng lạng, mẫu xe của Mitsubishi còn vượt Toyota Innova (8.849 xe). Doanh số chung dòng MPV của Toyota gồm Rush, Avanza, Innova là 11.216 xe, kém 769 xe so với Xpander (11.985 xe) trong 9 tháng 2019.

Xpander lăn bánh tại Việt Nam. Ảnh: Đức Huy

Chưa kết thúc 2019 nhưng Xpander được coi là "ngựa ô" của thị trường ôtô Việt Nam. Mẫu xe nhập khẩu Indonesia hiện là đầu tàu chính kéo doanh số của Mitsubishi. Điểm sáng này trái ngược sức mua yếu đối những mẫu xe còn lại của hãng này. Outlander lắp ráp trong nước, ở phân khúc tăng trưởng nóng là Crossover hạng C, tiêu thụ dưới 3.000 xe.

Trước khi Xpander xuất hiện, Toyota Innova là ông vua mảng MPV tại Việt Nam, bất chấp những đối thủ như Chevrolet Orlando, Kia Rondo, Suzuki Ertiga. Vì thế, dù thuộc hai phân khúc khác nhau nhưng việc để Xpander vượt mặt cũng khiến Toyota đối mặt với áp lực không nhỏ. Altis từng là một tượng đài tưởng chừng như không có đối thủ hiện xếp sau cả những mẫu xe Hàn như Hyundai Elantra, Kia Cerato hay sản phẩm Nhật Mazda3.

Toyota Fortuner trở lại sau cú hích giảm giá

Kết quả 639 xe tiêu thụ trong tháng 8 khiến Toyota Fortuner văng khỏi top 10 xe bán chạy nhất thị trường. Mẫu xe thuộc diện hàng hot nhanh chóng lấy lại phong độ khi bán hơn 1.400 xe trong tháng 9, xếp thứ 5 trong số những xe ăn khách nhất. Tính đến hết quý III, Fortuner bán 8.708 xe, hơn đối thủ Hyundai Santa Fe 2.117 xe.

Toyota Fortuner trưng bày tại một đại lý ở quận Bình Thạnh, TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Trong tháng 9, Toyota hỗ trợ phí trước bạ 50%, cộng thêm ưu đãi từ đại lý, giá Fortuner, đặc biệt các bản lắp ráp trong nước giảm 40-50 triệu hoặc hơn. Cú hích từ cách làm này giúp doanh số mẫu SUV cỡ D thăng tiến trở lại.

Fortuner cùng Vios, Innova là những mẫu xe mang lại doanh số nhiều nhất cho liên doanh Nhật. Toyota giảm giá Fortuner để tăng sức mua, giải quyết bài toán doanh số trong ngắn hãng lẫn chuẩn bị tạo đà cho mùa bán hàng cuối năm. Mức ưu đãi cho mẫu xe dẫn đầu thị phần phân khúc tiếp tục duy trì trong tháng 10, giá trị 90-100 triệu đồng.

CX-5 nguy cơ thành cựu vương vì CR-V

Từ đầu năm đến tháng 9, CR-V và CX-5 tạo nên cặp đua tranh quyết liệt giữa một nhập khẩu giá nhỉnh hơn, một lắp ráp giá mềm hơn. Mẫu xe của Honda bán 10.322 xe, nhỉnh hơn 2.380 xe so với sản phẩm phân phối bởi Trường Hải.

CX-5 thế hệ mới tại nhà máy của Trường Hải, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thaco

Honda CR-V nới rộng khoảng cách doanh số tiêu thụ với Mazda CX-5, đồng thời nắm cơ hội lần đầu tiên vượt đối thủ đồng hương trong một năm tại Việt Nam kể từ 2014. Nhờ sức tiêu thụ tốt, CR-V thậm chí thay City hiện trở thành mẫu xe bán chạy nhất của liên doanh Nhật.

Đứng trước nguy cơ suy giảm thị phần, Mazda CX-5 giảm giá 100 triệu trong tháng 9, tháng 10. Honda không có mức giảm sâu tương tự nhưng hỗ trợ quà tặng gần 10 triệu. Các đại lý của Honda cũng đang giảm 20 triệu cho CR-V.

Kia Soluto khởi đầu 619 xe, Vios khẳng định sức mạnh

Phân khúc sedan hạng B trong tháng 9 được dịp hâm nóng bởi sự xuất hiện của Kia Soluto. Bản cao nhất của mẫu xe lắp ráp bởi Trường Hải giá 455 triệu, rẻ hơn bản thấp nhất của Toyota Vios 35 triệu. Trong tháng đầu bán ra, Soluto đạt doanh số 619 xe.

Kia Soluto trong lần ra mắt tại Đà Nẵng, tháng 9/2019. Ảnh: Đức Huy

Với sự xuất hiện của Soluto, Toyota Vios có thêm đối thủ đến từ một thương hiệu Hàn Quốc, bên cạnh Hyundai Accent. Mức giá thấp nhất 399 triệu của Soluto trở thành vũ khí Trường Hải ở phân khúc hướng đến khách hàng mua xe lần đầu hoặc sắm xe chạy dịch vụ.

Vios hiện vẫn là ông vua phân khúc lẫn toàn thị trường ôtô Việt Nam. Hết tháng 9, mẫu xe lắp ráp của Toyota bán 19.120 xe, nhỉnh hơn 5.500 xe so với đối thủ Accent.

Thế chân vạc của TC Motor, Toyota và Trường Hải

Thị phần gộp của ba hãng này chiếm hơn 65% dung lượng ngành ôtô trong nước, doanh số bao gồm các thành viên VAMA và TC Motor. Tính riêng mảng xe du lịch, Toyota Việt Nam vẫn dẫn đầu với 56.805 xe, xếp sau là TC Motor 49.233 xe và Trường Hải (Thaco) 48.405 xe. Thương hiệu của Thành Công tính đến tháng 9/2019 bán nhiều xe lắp ráp nhất, trong khi Honda dẫn đầu doanh số xe nhập khẩu.

Khoảng cách không quá lớn giữa ba hãng bỏ ngỏ không ít bất ngờ trong thời gian tới. Thaco và TC Motor đã và sẽ tiếp tục ưu tiên chiến lược đẩy mạnh lắp ráp trong nước. Liên doanh Toyota song song bán các sản phẩm nhập khẩu lẫn lắp ráp.

Thành Nhạn