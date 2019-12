Nhiều mẫu xe BMW tại Việt Nam đạt giải thưởng lớn ngành ôtô

Những mẫu xe đạt được nhiều giải thưởng lớn là yếu tố khiến người dùng cân nhắc khi lựa chọn ôtô.

Ngành công nghiệp ôtô hàng năm đều công bố những giải thưởng và bảng xếp hạng nhằm vinh danh những mẫu xe tốt nhất trên thị trường. Các giải thưởng được các đơn vị và tổ chức uy tín, các tạp chí chuyên ngành thực hiện có sự tham gia của nhiều chuyên gia và người sử dụng.

BMW 2 series sở hữu khoang hành lý rộng rãi.

Dưới đây là những giải thưởng và bảng xếp hạng uy tín trong ngành ôtô. Đa số những mẫu xe BMW chính hãng tại Việt Nam đều nằm trong danh sách này.

Xếp hạng Top Safety Pick+ của Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ Mỹ (IIHS)

Hàng năm, Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ của Mỹ đều tổ chức các cuộc thử nghiệm, đánh giá độ an toàn của các dòng xe dựa trên hai yếu tố: Khả năng bảo vệ người trong xe khi xảy ra va chạm và Công nghệ an toàn chủ động hạn chế tai nạn.

Top Safety Pick+ là xếp hạng cao nhất của IIHS và chỉ cấp cho những mẫu xe đạt được đánh giá Tốt hoặc Xuất sắc trong các bài thực nghiệm trên. Trong năm 2019, IIHS đã cấp chứng nhận Top Safety Pick+ an toàn bậc nhất cho ba dòng xe của BMW gồm 3 series, X3 và X5.

BMW 3 series được IIHS cấp chứng nhận Top Safety Pick+.

"Nhờ thiết kế khung sườn vững chãi với những vật liệu tiên tiến nhất, BMW vốn nổi danh về khả năng bảo vệ người lái và các hành khách được an toàn", đại diện hãng nói. "Không dừng lại ở đó, BMW còn tiên phong trong công nghệ phòng chống va chạm và giảm thiểu tác hại trong trường hợp xảy ra va chạm".

Giải thưởng "Chiếc xe của năm" do các Tạp chí chuyên ngành tại Anh bình chọn

What Car? là một trong những đơn vị chuyên đánh giá xe ôtô lớn nhất tại Anh. Với gần 50 năm kinh nghiệm, What Car? giúp người mua xe có những thông tin hữu ích trong quá trình ra quyết định. Năm 2019, đơn vị này đã chọn BMW 5 series là dòng "Xe sang tốt nhất của năm". Đây là lần thứ ba liên tiếp BMW 5 series dành được vinh dự này.

Ngoài ra, BMW 5 series cũng giành giải thưởng "Xe sang tốt nhất của năm" do Auto Express và FleetNews tại Anh bình chọn. Theo hãng, BMW 5 series không chỉ ưu ái cho hành khách ngồi phía sau mà còn sở hữu hệ thống treo đạt sự cân bằng giữa êm ái và khả năng kiểm soát thân xe, mang lại trải nghiệm lái hấp dẫn dù trên đường cao tốc hay cung đường đèo.

Nội thất xe sử dụng vật liệu cao cấp, hệ thống giải trí hiện đại và thân thiện với người sử dụng. Ở phiên bản mới, xe tích hợp Trợ lý ảo thông minh và nhận được sự đánh giá cao từ nhiều tạp chí chuyên ngành ôtô.

Ngoài 5 series, What Car? đánh giá 3 series là "Xe sang cỡ nhỏ tốt nhất của năm" nhờ cảm giác vận hành linh hoạt và hệ thống thông tin giải trí hiện đại.

Khảo sát khách hàng của J.D. Power

J.D. Power là đơn vị chuyên thực hiện các khảo sát sự hài lòng của khách hàng. Mỗi năm, J.D. Power thực hiện 3 cuộc khảo sát người dùng liên quan đến chất lượng, độ tin cậy và hiệu năng vận hành của các dòng xe.

X3 là mẫu xe đáng tin cậy nhất trong phân khúc xe SUV hạng sang cỡ nhỏ theo khảo sát của J.D. Power

Giải thưởng về Chất lượng tập trung vào những sự cố mà chủ xe gặp phải trong thời gian sử dụng. Thông qua phản hồi của hơn 80.000 chủ xe trong suốt ba năm, BMW giành chiến thắng khi khách hàng đánh giá chiếc X3 là mẫu xe đáng tin cậy nhất trong phân khúc xe SUV hạng sang cỡ nhỏ.

Khảo sát về Hiệu năng vận hành đã lấy ý kiến của chủ xe về động cơ, hộp số, ghế ngồi, công nghệ và các chức năng an toàn của xe. Khảo sát của J.D. Power trong năm 2019 cho thấy BMW 2 series và BMW X4 là hai mẫu xe dẫn đầu trong các phân khúc xe hạng sang cỡ nhỏ và SUV hạng sang cỡ nhỏ.

Giải thưởng "Động cơ và Hệ dẫn động tốt nhất" do Wards Auto (Mỹ) bình chọn

Hàng năm, đội ngũ biên tập viên của Wards Auto tổ chức đánh giá 26 động cơ được phát triển hoàn toàn mới hoặc được cải tiến đáng kể. Các chỉ tiêu đánh giá bao gồm công suất, mô-men xoắn, thông số kỹ thuật, khả năng kiểm soát rung và tiếng ồn động cơ, tiêu thụ nhiên liệu và những công nghệ mới.

Động cơ B58 trên BMW M340i xDrive, công suất 382 mã lực và sức kéo 500 Nm đã được vinh danh là một trong 10 động cơ tốt nhất năm 2019. Theo Wards Auto, BMW B58 chinh phục hoàn toàn các vị giám khảo và giành chiến thắng với số điểm gần như tuyệt đối về công suất và mô-men xoắn.

"Thế hệ động cơ B58 đã thể hiện khả năng vận hành đáng ngưỡng mộ trong mọi điều kiện thời tiết dù ở bất cứ chế độ lái nào", thành viên của hội đồng đánh giá Wards Auto nói.

Đáng chú ý, động cơ B58 trên mẫu xe BMW X5 xDrive40i cũng đã từng giành giải thưởng này năm 2018. Kể từ năm 2007, đã có 9 lần BMW giành được giải thưởng "Động cơ và Hệ dẫn động tốt nhất" từ Wards Auto nhờ các động cơ xăng tăng áp 6 xy-lanh như B58.

Giải "Vô-lăng Vàng" tại Đức

Khởi động từ năm 1976, Vô-lăng Vàng (Golden Steering Wheel) được xem là một trong những giải thưởng uy tín nhất trong ngành ô tô ở Châu Âu.

Năm 2019, đã có 58 mẫu xe trong 7 phân khúc được đề cử. BMW đã sở hữu hai chiến thắng trong giải Vô-lăng Vàng. Trong đó, BMW 1 series giành ngôi vô địch ở phân khúc Xe cỡ nhỏ. BMW 8 Series được tôn vinh là Chiếc xe đẹp nhất của năm do độc giả bình chọn.

"Những giải thưởng trong năm 2019 đã một lần nữa chứng minh cho khả năng sáng tạo không mệt mỏi, luôn thiết lập nên những chuẩn mực mới của BMW", đại diện hãng nói. "Kết quả trên càng thêm thuyết phục khi lượng xe tiêu thụ của hãng đã đạt 2,3 triệu chiếc tính đến tháng 11/2019. Đặc biệt, các dòng xe BMW X được nâng cấp chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc đến 23.1% so với cùng kỳ năm ngoái".

Đa số những mẫu xe đạt giải thưởng danh giá toàn cầu được BMW phân phối chính hãng tại Việt Nam. Theo hãng, BMW tại Việt Nam đã có một năm ấn tượng, doanh số tháng 11 đạt kỷ lục nhờ sự xuất hiện của các mẫu xe mới như BMW 740Li, X7 và 330i Sportline.

Tuấn Vũ